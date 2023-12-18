أرباح أوراسكوم للاستثمار ترتفع 59% خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“أوراسكوم للاستثمار القابضة”، بنسبة 59.12% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 422.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 265.36 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة من التشغيل خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 112.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات 59.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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وكشفت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن تنفيذ عملية بيع 62.92 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد.

وكانت قررت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بيع 62.92 مليون سهم خزينة.

وقالت البورصة، إن تلك الاسهم المقرر بيعها تمثل إجمالي أسهم الخزينة التي قامت الشركة بشرائها مسبقًا.

وتراجعت أرباح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بنسبة 18.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 86.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 105.3 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.

وكانت قررت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تأسيس شركة تابعة للعمل في مجال المشاركة في الشركات والإدارة تحت اسم Nubay FZCO (نوباي).

وأوضحت الشركة، أن رأس المال المدفوع للشركة الجديدة سيكون 500 ألف درهم بقيمة أسمية 1000 درهم للسهم.

وأشارت إلى أن حصة أوراسكوم للاستمار من المقرر أن تكون 57% من رأس المال.

وتراجعت أرباح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بنسبة 97% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 13 مليون جنيه، مقارنة بربح 448.9 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.

وكانت ارتفعت أرباح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 108.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 86.5 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وزادت إيرادات الشتغيل لتصل 38 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 8.06 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان كشف مروان حسين، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أن الشركة تعتزم الاستثمار فى قطاعات الطاقة والسياحة والنقل فى أوزبكستان.

وأوضح فى تصريحات لـ”البورصة”، أن العمل فى قطاع النقل سيخص فقط وسائل النقل التى تعمل بالطاقة الكهربائية، مؤكدًَا أن اختيار اوزبكستان جاء بعد دراسة الشركة للفرص الاستثمارية بعدة دول والأقرب منها للتنفيذ، ويتماشى مع خطة الشركة.

وأشار الى أن“أوراسكوم للاستثمار”، تسعى للتوسع وزيادة حجم استثماراتها، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى ككل وأن إجمالى قيمة الاستثمارات المخطط ضخها من عائلة ساويرس يبلغ 1.2 مليار جنيه منها جزء يخص الشركة“رافضًا الإفصاح عنه”.

واجتمع نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف منذ أيام، لمناقشة خطة الشركة الاستثمارية فى البلاد خلال الفترة المقبلة.

واتفق الجانبان على وضع اتفاقيات للعمل المشترك مع تخطيط الشركة لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة فى أوزبكستان تزيد قيمتها على 1.2 مليار دولار، وتشمل استثمارات عائلة ساويرس بالبلاد مشاريع بقطاع الأغذية والمشروبات والتعدين وإنشاء وإدارة المجمعات الفندقية الحديثة، وبناء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبدأت الشركة خلال الشهر الجارى خطة لإعادة هيكلة الاستثمارات الخارجية فى البرازيل وهولندا، على أن يتم إعادة الهيكلة على عدة مراحل، بما فى ذلك نقل الأصول من وإلى شركات تابعة وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، بحسب ما ذكرته الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية.

يشار إلى أن أوراسكوم للاستثمار القابضة حققت أرباحاً بقيمة 428.04 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 861.22 مليون جنيه فى 2021.