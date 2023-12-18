أسعار رولكس المستعملة تستفيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر مؤشر“بلومبرج صبدايل ووتش” (Bloomberg Subdial Watch) تراجع أسعار الساعات الفاخرة المستعملة التابعة لعلامات تجارية، مثل“رولكس” و”باتك فيليب” (Patek Philippe) و”أوديمارس بيجو” (Audemars Piguet)، وسط رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع.

ومع احتمال تراجع هذه الضغوط أصبح هناك الآن سبب للتفاؤل. فقد أشار البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إلى أن أعنف جولات رفع أسعار الفائدة منذ جيلٍ قد بلغت على الأرجح نقطة النهاية. وذكر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن تكاليف الإقراض قد تبدأ في الانخفاض العام المقبل مع توقع خفض أسعار الفائدة.

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قال كريستي ديفيس، الشريك المؤسس في شركة“صبدايل” (Subdial)، وهي منصة تداول وتتعامل في سوق الساعات المستعملة ومقرها في المملكة المتحدة، إن تغيير مسار السياسة النقدية إلى الاتجاه المعاكس قد يطلق شرارة التحول في تقييم الساعات المستعملة.

وأفاد:“مع اقتراب عام 2024، فإن احتمال الهبوط السلس واستقرار أسعار الفائدة وتراجعها في النهاية هو سبب التفاؤل في سوق الساعات”.

سجل مؤشر“بلومبرج صبدايل ووتش”، الذي يتتبع أسعار 50 طرازاً من الساعات الأكثر تداولاً من حيث قيمة المعاملة، تراجعاً بنحو 10% في 2023، وقد بلغ الآن أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، عقب ارتفاعه الصاروخي في أوائل 2022.

هوس الساعات المستعملة باهظة الثمن

ارتفع الطلب على الساعات المستعملة باهظة الثمن من أفضل العلامات التجارية السويسرية خلال الوباء، حيث أقبل المستهلكون الملازمون لمنازلهم ويملكون سيولة نقدية وفيرة على شراء الساعات الفاخرة عبر الإنترنت. غير أن هذا الهوس هدأ مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الأصول التي تعتمد على المضاربة.

قال ديفيس إن أسعار الساعات هبطت بأقصى معدل بين شهري أبريل وأغسطس من 2022، عندما طبّق الاحتياطي الفيدرالي أكبر زيادات لأسعار الفائدة.

رغم الانخفاض الكبير في أسعار أنواع الساعات الأكثر طلباً من جانب المستهلكين، فإن ساعات، مثل“رولكس دايتونا” (Rolex Daytona) و”باتك فيليب نوتيلوس” (Patek Philippe Nautilus) و”أوديمار بيجيه رويال أوك” (Audemars Piguet Royal Oak)، يستمر تداولها في السوق الثانوية بأعلى بكثير من أسعار التجزئة.





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