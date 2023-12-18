أسعار رولكس المستعملة تستفيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهر مؤشر“بلومبرج صبدايل ووتش” (Bloomberg Subdial Watch) تراجع أسعار الساعات الفاخرة المستعملة التابعة لعلامات تجارية، مثل“رولكس” و”باتك فيليب” (Patek Philippe) و”أوديمارس بيجو” (Audemars Piguet)، وسط رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع.
ومع احتمال تراجع هذه الضغوط أصبح هناك الآن سبب للتفاؤل. فقد أشار البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إلى أن أعنف جولات رفع أسعار الفائدة منذ جيلٍ قد بلغت على الأرجح نقطة النهاية. وذكر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن تكاليف الإقراض قد تبدأ في الانخفاض العام المقبل مع توقع خفض أسعار الفائدة.
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قال كريستي ديفيس، الشريك المؤسس في شركة“صبدايل” (Subdial)، وهي منصة تداول وتتعامل في سوق الساعات المستعملة ومقرها في المملكة المتحدة، إن تغيير مسار السياسة النقدية إلى الاتجاه المعاكس قد يطلق شرارة التحول في تقييم الساعات المستعملة.
وأفاد:“مع اقتراب عام 2024، فإن احتمال الهبوط السلس واستقرار أسعار الفائدة وتراجعها في النهاية هو سبب التفاؤل في سوق الساعات”.
سجل مؤشر“بلومبرج صبدايل ووتش”، الذي يتتبع أسعار 50 طرازاً من الساعات الأكثر تداولاً من حيث قيمة المعاملة، تراجعاً بنحو 10% في 2023، وقد بلغ الآن أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، عقب ارتفاعه الصاروخي في أوائل 2022.
هوس الساعات المستعملة باهظة الثمن
ارتفع الطلب على الساعات المستعملة باهظة الثمن من أفضل العلامات التجارية السويسرية خلال الوباء، حيث أقبل المستهلكون الملازمون لمنازلهم ويملكون سيولة نقدية وفيرة على شراء الساعات الفاخرة عبر الإنترنت. غير أن هذا الهوس هدأ مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الأصول التي تعتمد على المضاربة.
قال ديفيس إن أسعار الساعات هبطت بأقصى معدل بين شهري أبريل وأغسطس من 2022، عندما طبّق الاحتياطي الفيدرالي أكبر زيادات لأسعار الفائدة.
رغم الانخفاض الكبير في أسعار أنواع الساعات الأكثر طلباً من جانب المستهلكين، فإن ساعات، مثل“رولكس دايتونا” (Rolex Daytona) و”باتك فيليب نوتيلوس” (Patek Philippe Nautilus) و”أوديمار بيجيه رويال أوك” (Audemars Piguet Royal Oak)، يستمر تداولها في السوق الثانوية بأعلى بكثير من أسعار التجزئة.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107615474
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