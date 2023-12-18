هروب السكان إلى أسطح المنازل .. فيضانات في أستراليا بعد إعصار جاسبر

تسببت فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة سببها الإعصار الاستوائي جاسبر في عزل العديد من البلدات السياحية في شمال شرق أستراليا على طول الحاجز المرجاني العظيم اليوم الاثنين مع اصطياد تمساح من مصرف لمياه الأمطار.

وأدى إعصار جاسبر إلى هطول كميات هائلة من الأمطار في شمال ولاية كوينزلاند مطلع هذا الأسبوع ما أجبر بعض الناس على الفرار من منازلهم والتجمع على أسطح المنازل هربا من الأنهار التي ترتفع بسرعة.

وقال رئيس وزراء الولاية ستيفن مايلز لشبكة التلفزيون إيه.بي.سي "المشكلة أن الأمطار لن تتوقف، وإلى أن تهدأ لن نتمكن من إرسال دعم جوي إلى الأماكن النائية".

وحسبما أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام، أمسك مسؤولو الحفاظ على البيئة في بلدة إنجام التي يقطنها حوالي 5000 شخص وغمرتها المياه، تمساحا طوله 2.8 متر في مصرف لمياه الأمطار بجوار محطة وقود.

ومع ذلك، يُعد من الشائع مشاهدة التماسيح في شمال كوينزلاند في الأنهار والبحيرات والمستنقعات في المناطق الريفية.

وفي مدينة كيرنز تم إلغاء أو تأجيل جميع الرحلات الجوية من مطار كيرنز، وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي طائرات مغمورة جزئيا في مدرج المطار.

وقال ريتشارد باركر، الرئيس التنفيذي للمطار، لشبكة سكاي نيوز إن مضخات المياه تعمل على تصريف المياه منذ أمس الأحد، لكنها "لا تزال غير قادرة على التعامل مع كمية المياه التي دخلت المطار".

ويتوقع مسؤولو الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار حيث من المرجح أن يستمر إعصار جاسبر حتى اليوم الاثنين كما صدرت تحذيرات كبيرة من الفيضانات.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 14000 عقار في جميع أنحاء المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن قوات الدفاع على أهبة الاستعداد لبدء جهود الإنقاذ والإغاثة.





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