8 أسباب تجعل النوم بالمكياج خطراً على البشرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - ترتكب العديد من النساء خطأ كبيراً عند الخلود إلى النوم ليلاً، دون تنظيف بشرتهن من مستحضرات التجميل وإزالة المكياج بشكل كامل، ما يجعلهن أكثر عرضة للمشاكل والأمراض الجلدية.

ووفق خبراء العناية بالبشرة، تتفاقم العديد من المشاكل بسبب ترك المكياج على البشرة قبل النوم.

1- يسبب التجاعيد

تُحطم الجذور الحرة البروتينات الأساسية الداعمة للبشرة، مثل الكولاجين، فتسبب ترهل البشرة واسمرارها وإصابتها بالتلف، فتزداد علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.

2- بهتان البشرة

إهمال غسل البشرة وتنظيفها قبل النوم، ثم وضع الكريم أو السيروم المناسب لها، يترك قناعاً من خلايا الجلد الميتة بسبب المكياج على سطح البشرة، فتبدو باهتة غير مشرقة.

3- التهاب العين

احمرار وتهيج وانتفاخ العين، بسبب الكحل أو الماسكارا، التي تسد بصيلات الشعر والغدد في العين، ما يتسبب في دمل العين المؤلم، أو إصابة العين بالعدوى والحساسية الشديدة، وانتفاخات تحت العينين، وظهور الهالات السوداء.

4-

الرؤوس السوداء

النوم بالمكياج هو أكبر سبب للرؤوس السوداء، خاصة بعد وضع كريم أساس ثقيل، ما يتسبب في قفل مسام البشرة بغطاء سميك، يجعلها غير قادرة على التنفس، فتظهر بثور سوداء وبيضاء صغيرة.

5- حب الشباب

إهمال تنظيف البشرة قبل النوم، يقلل سلاسة الدورة الدموية، ويخفض إفراز الوجه دهونه بشكل منتظم، ما يتسبب في ظهور حب الشباب، والبثور الحمراء برؤوس بيضاء تحمل عدوى بكيترية.

6- رموش هشة

النوم بالماسكارا يجعل الرموش هشة ويسبب تساقطها وكسرها بسهولة.

7- جفاف الجلد

وضع الكريم المرطب فوق المكياج، عند النوم، يشكل حاجزاً يعيق وصوله إلى خلايا البشرة وترطيبها، وعند شعور المرأة بالكريم على وجهها، فإن ذلك يعني أنه لن يؤدي عمله كما يجب، بل يجعل البشرة أكثر جفافاً، فيؤدي إلى ظهور التجاعيد.

8- تشقق الشفاه

النوم

دون إزالة أحمر الشفاه، يسبب تشققها، بفعل امتصاصه الرطوبة منها.

نصائح

وينصح الخبراء بتنظيف الوجه من المكياج دائماً قبل النوم، وتنظيف فرش المكياج بانتظام للتخلص من البكتيريا، واستخدام المرطب وواقٍ من الشمس يومياً لمكافحة التقدم في السن، وتجنب الاشتراك في استخدام أدوات التجميل مع الآخرين، لتجنب العدوى.