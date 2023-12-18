وزير الزراعة الروسي لا ينوي تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود

(MENAFN
) في إعلان حديث, أفادت وكالة أنباء يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر, اعلان وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف أن موسكو لا تملك أي نية لتمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود, كما أكد باتروشيف أن هذا القرار يحمل آثار سياسية كبيرة, مشيرًا إلى تخلي العاصمة عن الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها بأمان من موانئها في البحر الأسود. وعلى الرغم من الإنهاء, أكد باتروشيف أن روسيا ستواصل صادراتها من الحبوب, مرجعًا القرار بشكل أكبر إلى الاعتبارات السياسية بدلاً من انخفاض الطلب في السوق.
كما أوضح باتروشيف أن كميات صادرات الحبوب من روسيا لم تشهد انخفاضًا, بل زادت قليلاً منذ إنهاء الاتفاق في يوليو. وكان سبب الانسحاب من الاتفاق هو اعتقاد موسكو أن الاتفاق لم يكفل توصيل الحبوب إلى أفقر الدول, بالإضافة إلى ذلك, أشارت روسيا إلى العقبات المستمرة في تصدير الحبوب والأسمدة كعوامل مساهمة في قرارها.
كذلك يؤكد هذا القرار بإنهاء اتفاق الحبوب في البحر الأسود تفضيل روسيا للاعتبارات السياسية في سياستها التجارية الزراعية, وعلى الرغم من التحول, تظل الدولة ملتزمة بتلبية متطلبات مشتري حبوبها بينما تبحث في طرق بديلة لتصدير الحبوب.
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