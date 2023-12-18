روسيا تؤكد مقتل 100 جندي أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية

أكد المتحدث باسم مجموعة "الشرق" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية ألكسندر جوردييف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، أن القوات الأوكرانية تكبدت نحو 100 جندي في اتجاه جنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال جوردييف، في تصريحات نقلتها وكالة تاس "خلال القتال المضاد للبطاريات، دمرت أطقم المجموعة القتالية محطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "ايه إن/ تي بي كيو-50" في أوجليدار، ومدفع هاوتزر من طراز دي-20 في زيليونوي بول، وطاقمي مدفع هاون في ستارومايورسكوي"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف جوردييف "بالإضافة إلى ذلك، بلغت خسائر العدو 3 مركبات، و9 نقاط إطلاق نار طويلة المدى، وسقوط نحو 100 مسلح بين قتيل وجريح".

وأشار جوردييف إلى أنه تم إحباط تسليم الإمدادات إلى مواقع لواء الدفاع الإقليمي 128 بالقرب من ستارومايورسكوي؛ كما دمرت مسيرات من طراز "لانتسيت" دبابة من طراز "تي-72" قرب زيليوني جاي، ومنظومة مدفعية من طراز جفوزديكا قرب كونستانتينوفكا، ومدفع هاوتزر من طراز إم 777 في أنتونوفكا.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.





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