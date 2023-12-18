«ديسكفري لاند» تطور أول مشاريعها فائقة الفخامة في دبي الجنوب

أعلنت شركة «ديسكفري لاند»، المتخصصة في تطوير العقارات الفاخرة، عن إضافة مشاريعها في الإمارات إلى محفظتها الدولية المتنوعة من العقارات المنتشرة في 35 وجهة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، ومنطقة الكاريبي، وذلك من خلال «ديسكفري ديونز»، مشروعها الجديد والحصري في دبي، والأول من نوعه في المنطقة، حيث يشمل أماكن سكن مخصصة للأعضاء فقط. ويمتد «ديسكفري ديونز» على مساحة تتجاوز 27 مليون قدم مربع، ويقع في منطقة الغولف في دبي الجنوب، ويعتبر أضخم مشروع حضري في الإمارات.

وسيضم «ديسكفري ديونز» ملعباً خاصاً للغولف، يعتبر الأول والوحيد في دبي المصمم من قبل «توم فازيو»، ولا يعتمد سياسة الحجز المسبق، حيث سيقوم باستقبال جميع محبي لعبة الغولف، المبتدئين منهم والمحترفين. كما تتوفر الكثير من الأنشطة الحيوية الخاصة بكل موقع، والتي تقام في الهواء الطلق وتمنح ممارسيها فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، من رماية القوس إلى التزحلق على الحبال وركوب الأمواج والمشي لمسافات طويلة والتزلج والغوص.

وقال مايك ميلدمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة «ديسكفري لاند»: «نخوض أولى خطواتنا في الشرق الأوسط من خلال إطلاق «ديسكفري ديونز» في دبي الجنوب».



ويقع مشروع «ديسكفري ديونز» في قلب مساحات شاسعة، وستعمل «ديسكفري لاند» بالتعاون مع شركاء تصميم عالميين، وهم أولسون كنديج، وكيلا ديزاين، وشامباليماود ديزاين، لتقديم منظور تصميم سكني جديد في المنطقة.

وكان قد تم أخيراً تعيين محمد العوضي - الذي كان رئيساً للعقارات في شركة دبي الجنوب - مديراً تنفيذياً لشركة ديسكفري لاند في الشرق الأوسط.

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