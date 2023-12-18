دراسة جديدة: السمنة المفرطة تتزايد وسط الأطفال الأمريكيين

تضيف دراسة جديدة دليلا على أن السمنة المفرطة أصبحت أكثر شيوعا بين الأطفال الصغار في الولايات المتحدة.

كان هناك بعض الأمل في أن الأطفال في برنامج الغذاء الحكومي قد يخالفون الاتجاه السائد في معدلات السمنة، وقد وجدت أبحاث سابقة أن المعدلات كانت تنخفض قليلاً منذ حوالي عقد من الزمن بالنسبة لهؤلاء الأطفال.

بيد أن التحديث الذي صدر الاثنين في مجلة طب الأطفال يظهر أن المعدل قد ارتفع قليلاً بحلول عام 2020.

تعكس هذه الزيادة بيانات وطنية أخرى، تشير إلى أن حوالي 2.5 بالمائة من جميع الأطفال في سن ما قبل المدرسة كانوا يعانون من السمنة المفرطة خلال نفس الفترة.

قالت هايدي بلانك، الخبيرة في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإحدى المشاركين في إعداد الدراسة "كنا في وضع جيد والآن نرى هذا الاتجاه التصاعدي.. نحن نشعر بالفزع عندما نرى هذه النتائج".

تركزت الدراسة على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وبين أربع سنوات المسجلين في برنامج النساء والرضع والأطفال، الذي يوفر الأطعمة الصحية وغيرها من الخدمات للأطفال في سن ما قبل المدرسة في الأسر ذات الدخل المنخفض. تم وزن الأطفال وقياسهم.

وجد الباحثون أن 2.1 بالمائة من الأطفال المشاركين في البرنامج كانوا يعانون من السمنة المفرطة في عام 2010. وبعد ست سنوات، انخفض المعدل إلى 1.8 بالمائة. ولكن بحلول عام 2020، كانت النسبة 2 بالمائة. وهذا يترجم إلى حوالي 33000 من أكثر من 1.6 مليون طفل في برنامج النساء والرضع والأطفال.

شوهدت زيادات كبيرة في 20 ولاية، وجاء أعلى معدل في كاليفورنيا بنسبة 2.8 بالمائة. كما كانت هناك ارتفاعات ملحوظة في بعض المجموعات العرقية والإثنية. أعلى معدل، حوالي 2.8 بالمائة، كان بين الأطفال من أصل اسباني.

يقول الخبراء إن السمنة المفرطة في سن مبكرة للغاية لا رجعة فيها تقريبا، وترتبط بقوة بالمشاكل الصحية المزمنة والوفاة المبكرة.

وقال بلانك إنه ليس من الواضح سبب حدوث هذه الزيادة.

عندما انخفضت معدلات السمنة في برنامج النساء والرضع والأطفال، أرجع بعض الخبراء ذلك إلى تغييرات السياسة عام 2009 التي أزالت العصير من عبوات أغذية الأطفال، ووفرت كميات أقل من الدهون المشبعة، وحاولت تسهيل شراء الفواكه والخضروات.





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