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أسعار الذهب ترتفع بدفعة من تراجع عوائد السندات وترقب لتقرير تضخم في أمريكا

12/18/2023 2:33:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بضعف عوائد السندات مع ترقب المستثمرين لبيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة بعد اتجاه يميل للتيسير النقدي الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.13 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.58 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2036.70 دولارا.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "العوائد في تراجع بعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي، وهو ما يفسح المجال أمام مزيد من الارتفاع في سعر الذهب".

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها منذ يوليو. ويقلل تراجع عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وأبقى الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية على مدار العامين الماضيين ربما وصل إلى نهايته وأن أسعار الفائدة ستبدأ في التراجع في 2024.

ويترقب المتداولون عددا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي لشهر نوفمبر يوم الجمعة.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.90 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة أيضا إلى 942.72 دولارا، فيما تراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1160.83 دولارا.


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