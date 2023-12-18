الصين تجري اختبارات لسفينة حفر بحثية في المياه بالغة العمق

تبدأ الصين يوم الجمعة إجراء تجارب واختبارات في البحر لأول سفينة حفر بحثية قادرة على الحفر على عمق يزيد على عشرة آلاف متر في خطوة أساسية صوب تكثيف قدرات استكشاف موارد النفط والغاز في البحار العميقة.

وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الاثنين أن تلك هي أول سفينة في البلاد قادرة على البحث والحفر والتنقيب في المياه بالغة العمق.

وبمقدور تلك السفينة أن تقطع 15 ألف ميل بحري أو بما يقارب 28 ألف كيلومتر والعمل لمدة 120 يوما متواصلة دون العودة للميناء ويمكنها أيضا أن تحفر لعمق يصل إلى 11 ألف متر تحت سطح البحر.

والسفينة مينغشيانغ والتي يعني اسمها "الحلم" باللغة الصينية يمكنها الملاحة في أي بحر في أي جزء من العالم وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية. ولم ترد تفاصيل عن موقع إجراء التجارب البحرية.

وتجرى تلك التجارب في وقت تزايد فيه التوتر في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد بعد أن قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن مطلع الأسبوع إن بلاده قد تطلق مشروعات استكشاف جديدة للطاقة في الممر المائي المتنازع عليه.

وتبادلت الدولتان الاتهامات بشأن مواجهات بين سفن تابعة للبلدين في بحر الصين الجنوبي.





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