يتصدرها «شتانا في حتا» .. أهم 10 فعاليات في مهرجان دبي للتسوق

يواصل مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، على مدار أيامه الممتدة من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، تقديم تجارب مشوقة لضيوفه سواء من داخل الدولة أم خارجها. وتتضمن الدورة التاسعة والعشرون من المهرجان، أجندة فعاليات مشوقة مثل عروض الدرون الرائعة الفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية، والأسواق الخارجية، والمجسمات الفنية والزينة الرائعة، فضلاً عن العروض الترويجية والسحوبات والجوائز القيمة.

ولتحقيق أقصى استفادة من الفعاليات التي يقدمها المهرجان، نقدم قائمة بعشر فعاليات وأنشطة ننصح بتجربتها في المدينة خلال مهرجان دبي للتسوق.

شتانا في حتا

1- يأتي شتانا في حتا في الفترة من 15 وحتى 31 ديسمبر 2023، يجمع بين الموسيقى والإضاءة ومتاجر الأطعمة والمشروبات المؤقتة والرياضة والترفيه لجميع أفراد العائلة ليكتشفوا ويستمتعوا بكل ما توفره حتا. حيث يمكن للجميع رؤية الثنائي المحبوب «ذا أنوكي» في وادي هب، حيث يظهران بشكل خاص وهما يشاركان رسائلهما الإيجابية حول كوكبنا. ويمكن للصغار أيضاً الاستمتاع بلقاء شخصياتهم المحبوبة، مدهش ودانة، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية العائلية في ملعب حتا وادي هب. ويمكن مشاهدة الألعاب النارية في الساعة 8 مساءً من الجمعة وحتى الأحد. بالإضافة يمكنكم الاستمتاع بعرض الجبل الراقص في بحيرة ليم، وهو عرض يجمع الموسيقي والأضواء يومياً ليجعل ليالي الشتاء تجربة سحرية وتضفي أجواء إضاءة الشانزليزيه.

طائرات الدرون

2- يستمع زوار ذا بييتش، وجزيرة بلوواترز خلال مهرجان دبي للتسوق بعرض طائرات الدرون برعاية شركة الإمارات للبترول كل ليلة، حيث تتزين سماء دبي بالألوان والتشكيلات الفريدة التي تقدمها 800 طائرة درون كل مساء من 10 ديسمبر حتى 14 يناير. وستشهد عروض هذا العام تعاوناً فريداً مع الفنان الإماراتي محمد سعيد حارب، الذي سيروي لنا قصة دبي الآسرة وما يخبئه المستقبل لهذه المدينة التي تركز على المستقبل.

أضواء دبي

3- يشهد مهرجان «أضواء دبي» مشاركة خمس مجسمات مضيئة خلال مهرجان دبي للتسوق، بما في ذلك عرض «أضواء النيون» وهي لوحة من الألوان تقدمها 50 عبرة مضاءة بالنيون في السيف، بينما سيتحول سوق الذهب القديم التاريخي إلى عالم مضيء، حيث يمكن للزوار التجول في السوق القديم المزين بلافتات النيون النابضة بالحياة، والتي تشع برسائل رائعة في أجواء ساحرة وملهمة.

وستستضيف منطقة السيف مجسمات شخصيتي «أنوكي»، التي تم إحضارها إلى دبي لأول مرة كجزء من «أضواء دبي»، لتروي لنا قصتها حول أهمية حماية كوكبنا. وسيشهد مهرجان أضواء دبي أيضاً مشاركة مجسمين ضخمين لشخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين في سيتي سنتر مردف، بالإضافة إلى تركيبات ضوئية رائعة مستوحاة من أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم مع «عجائب الأمازون» في ويست بيتش.

الموسيقى عبر العصور

4- استمتعوا بالموسيقى الرائعة المتنوعة للعديد من الفنانين المشاركين في فعالية «الموسيقى عبر العصور» الجديدة كلياً والتي تقام في سيتي ووك. ففي عطلة نهاية كل أسبوع، سيقوم عدد من الفنانين الموهوبين بتقديم عروض رائعة تعتمد على موضوع خاص، حيث سيعيد الفنانون رايان جيب وتوي وهارد كاندي الجماهير إلى فترة الثمانينيات مع موضوع Granly Decadence في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من 15 حتى 17 ديسمبر. أما بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع التالية، من 22 إلى 24 ديسمبر، سيستمع الحضور إلى بعض أفضل الأغاني من حقبة التسعينيات لمجموعة من الفنانين مثل «سبايس جيرلز»، و«إنسينك»، و«إمبالي»، و«تشينوا هوك»، و«هي نوز شي نوز»، و«ديانا أو سوليفان»، و«ذا شو». ترقبوا بقية أجندة الفعاليات التي ستتضمن مزيداً من الموضوعات الفريدة والفنانين الموهوبين.

نغمات دبي

5- ستعود فعالية «نغمات دبي» (Tunes DXB) في الفترة من 5 حتى 14 يناير بموسم آخر من الموسيقى النابضة بالحياة والعروض الرائعة لمجموعة واسعة من الأنواع الموسيقية. استعدوا لتجربة الثقافة الموسيقية في دبي بشكل لم يسبق له مثيل، واستمتعوا بالمواهب والإبداعات التي يقدمها هؤلاء الفنانون المحليون على مدار الأيام العشرة، من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 11 مساءً. وستنتقل الفعالية بين العديد من الأماكن الأكثر شهرة في المدينة، مثل بلوواترز، والسيف، وبوكس بارك، ولاست إكزت الخوانيج، والخوانيج ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، ودي إكس بايك، والقرية العالمية، وكايت بييتش.

فنون الطهي

6- لا تفوتوا الدورة الأولى من «كانتين X» المستلهمة من فعالية «كانتين بيتش» الشهيرة، برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشركة براج، والتي تم إطلاقها خلال هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوق. تجمع هذه الفعالية الجديدة بين العروض الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة وتجارب فنون الطهي وتذوق المأكولات في دبي في موقع واحد ينبض حياة في حديقة مشرف. وخلال الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر، ستقدّم لكم «كانتين X” المأكولات اللذيذة والفعاليات الترفيهية الحية والمتاجر المؤقتة الرائعة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الخاصة بالأطفال، مثل الألعاب المطاطية الكبيرة والترامبولين. استمتعوا بالمأكولات اللذيذة من أكثر من 20 علامة تجارية محلية بما فيها أليان برغر وBRGRS وكرمبز وكريف بوكس وتشوروز وستريت فرايز وغيرها الكثير. كما تقدم لكم الفعالية تجربة سينما فريدة من نوعها حصرياً، حيث سيتم عرض عدد من الأفلام العائلية، والتي يمكنكم مشاهدتها من سياراتكم في منطقة وقوف السيارات، والاستماع إليها عبر الراديو، والتي تتواصل على مدار 17 يوما.

اتصالات إم أو تي بي

7- أصبح سوق»اتصالات إم أو تي بي«، من الوجهات المفضلة لدى الجميع خلال مهرجان دبي للتسوق، والذي تقام دورته الحادية عشرة في الفترة من 5 حتى 14 يناير في حي دبي للتصميم للعام الثاني على التوالي. وسيستضيف السوق فنانين إقليميين وإماراتيين يقدمون عروضهم أمام الجماهير، إضافة إلى العديد من أكشاك التجزئة المحلية والإقليمية والأنشطة العائلية والمزيد من العروض الترفيهية، إلى جانب مجموعة كبيرة من المأكولات اللذيذة التي تقدّمها لكم عربات وأكشاك الطعام المنتشرة في السوق. ويمكن زيارة فعالية» فنتي بيوتي درايف إن«أحدث المستحضرات التجميلية من العلامة التجارية العالمية»فنتي بيوتي«.

السيارات الكلاسيكية

8- ولعشاق السيارات، يأتي مهرجان الإمارات للسيارات الكلاسيكية بالمزيد من المتعة، حيث يتحول سيتي ووك إلى منصة لعرض أكثر من 80 سيارة كلاسيكية في الفترة من 15 حتى 24 ديسمبر. بدءًا من سيارات الرودستر الكلاسيكية الأنيقة وحتى سيارات الضخمة الشهيرة، ويمكن للزوار التصويت لسيارتهم المفضلة أيضاً.

9- ويحظى عشاق سباقات السيارات ومحبي السيارات الكلاسيكية بأوقات رائعة مع انطلاق فعالية»إحياء سباق الجائزة الكبرى التاريخي«، في»دبي أوتودروم«من 8 حتى 10 ديسمبر، ليشاهدوا على مدار 3 أيام سباقات شيقة للسيارات الكلاسيكية التي شاركت في سباقات فورمولا 1 ولومان. وإلى جانب السباقات، يمكنكم أيضاً الاستمتاع بالعديد من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد لعائلة، ومعرض السيارات الكلاسيكية، وورش العمل، وعروض السباقات الحية، والعروض الموسيقية الدولية.

بطولة دبي للكروسفيت

10- لعشاق اللياقة البدنية والرياضة، تأتي»بطولة دبي للكروسفيت«، وهي تحدي للياقة البدنية يستمر لمدة ثلاثة أيام ويُقام في»استاد سوق دبي الحرة للتنس" من 8 حتى 10 ديسمبر، مع مشاركة أكثر من 70 رياضياً من أكثر من 15 دولة، يتنافسون على جوائز نقدية بقيمة 150,000 درهم. شاهدوا المشاركين وهم يعرضون مهاراتهم وقدراتهم البدنية في تحديات مثل التجديف والرفع والسحب.

ويحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو، والشركاء الاستراتيجيين: مراكز التسوق التابعة للفطيم (دبي فستيفال، وسيتي مول، وفستيفال بلازا)، والسيف، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وشركة اتصالات من e&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، ونخيل مول (ابن بطوطة مول، وسوق التنين 2، وبالم ويست بيتش، ونخيل مول، وذا فيو) وذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.





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