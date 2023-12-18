الأردن .. إصابات بين قوات حرس الحدود في اشتباكات على الحدود مع سوريا

أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه تجري منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين اشتباكات مسلحة مع مهربي مخدرات على الحدود مع سوريا مما أسفر عن إصابات بين قوات حرس الحدود.

وذكرت أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري. وتم إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية خلال الاشتباكات.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز