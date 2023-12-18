الأردن .. إصابات بين قوات حرس الحدود في اشتباكات على الحدود مع سوريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه تجري منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين اشتباكات مسلحة مع مهربي مخدرات على الحدود مع سوريا مما أسفر عن إصابات بين قوات حرس الحدود.
وذكرت أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري. وتم إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية خلال الاشتباكات.
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