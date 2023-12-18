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كشف الحصيلة الكلية .. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في غزة

12/18/2023 2:33:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الاثنين مقتل أربعة من جنوده أثناء القتال في قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري ضد حركة حماس في القطاع إلى 126 قتيلا.

ونقلت صحيفة تايمز اوف إسرائيل عن الجيش القول إن جنديا ثالثا أصيب بإصابات خطيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأحد أنه اكتشف "أكبر نفق لحماس" في غزة، يمتد بطول أربعة كيلومترات (حوالي 5ر2 ميل).

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن النفق، الذي تم تأمينه "قبل بضعة أسابيع" ولكن تم الكشف عنه للرأي العام الأحد، واسع بما يكفي لقيادة عربة كبيرة من خلاله، ويصل عمقه إلى 50 مترا (نحو 160 قدما) تحت الأرض ومجهز بنظم لتوفير الكهرباء والتهوية والاتصالات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن النفق هو جزء من "البنية التحتية الإستراتيجية" لحماس وسيتم تدميره.


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