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غريفيث: الإفلات من العقاب يسود في الحرب في قطاع غزة

12/18/2023 2:21:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أشار مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، إلى تفشي التملص من العقاب في حرب قطاع غزة.

وكمثال على ذلك، ذكر المسؤول الأممي، مقتل موظفي وعمال بعثات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

وتحدث غريفيث عن ضرورة إنشاء محكمة خاصة في هذا المجال لملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.

وقال: "الإفلات من العقاب الذي يصاحب اختيار الحرب بمثابة الخيار الأول لم يظهر بمثل هذه القوة سابقا. والإفلات من العقاب على قتل عمال الإغاثة لم يكن بمثل هذا الحجم في السابق. إن الإفلات من العقاب الذي نراه، يسود فعلا في هذه الحرب ".

وأعرب غريفيث عن اعتقاده، بأن المحاكم الخاصة لها باع طويل وخبرة أفضل في مجال تحميل المسؤولية للمذنبين في هذا المجال وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

وقال غريفيث: "قد تكون هناك حاجة لمحكمة خاصة (حول الوضع في قطاع غزة)".

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