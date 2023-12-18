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الاحتلال يصيب شابا ويعتقل فتاة في أريحا

12/18/2023 2:21:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب فجر اليوم الاثنين، شاب بالرصاص الحي، واعتقلت مواطنة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا.
وأفاد مصدر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا وانتشرت في أحيائها، وداهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.
وأفادت جمعية الهلال الاحمر بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة أريحا.
واعتقلت قوات الاحتلال الشابة نفيسة راشد الزربا (30 عاما) من منزل عائلتها في حي العرب من أريحا.




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