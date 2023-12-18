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مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان: نسعى لاستقبال 300 مريض سنوياً من قطاع غزة

12/18/2023 2:21:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قالت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش إن المؤسسة استقبلت 13 حالة من أطفال وكبار من قطاع غزة لتقديم العلاج لهم في الأردن.


وأضافت قطامش عبر البث المفتوح للإذاعات الأردنية ضمن حملة "أنقذوا مرضى السرطان القادمين من غزة"، أن المؤسسة تسعى لاستقبال 100 مريض ضمن المرحلة الأولى و من 200 إلى 300 مريض سنوياً خلال المراحل القادمة .


ونوهت أن الحملة التي تم إطلاقها خلال الأسابيع الماضية تهدف للوقوف إلى جانب أهالي غزة معنوياً أولا بالإضافة إلى جمع التبرعات لعلاج مرضى السرطان وإرسال الدواء والعلاجات الطارئة إلى قطاع غزة .


ولفتت أن المؤسسة تعمل على إعداد فريق طبي متطوع للذهاب إلى قطاع غزة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى المتواجدين في قطاع غزة .
وأضافت: "اليوم هناك أكثر من 5 آلاف مريض في قطاع غزة يحتاجون إلى التدخل المباشر من خلال إخلائهم لاستكمال رحلة علاجهم، جزء منهم بحاجة إلى علاج كيماوي وعمليات وجلسات مختلفة، وهم محرومون حتى من مسكنات الألم، وعليه فإننا نسارع الخطى لإنقاذ هؤلاء المرضى المعرضين للموت بشكل مباشر"، مشيرة أنه يوجد 9 آلاف مريض سرطان في قطاع غزة .


وقالت إنه يوجد صندوقا مخصصا لدعم قطاع غزة أُطلق منذ 2021، وتمت من خلاله معالجة 148 مريضا، موضحة أن المركز سيعمل على زيادتها لاستيعاب أعداد أكبر، سواء لأبناء الضفة أو غزة، كما يعمل على تحضير فريق طبي من المتطوعين من أطباء وممرضين وفنيين حتى يتواجدوا في غزة، بالإضافة إلى إرسال أدوية وأجهزة ومعدات بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في الأردن.


لإرسال التبرعات:
حسابنا البنكي: البنك العربي – الشميساني، 0118254655504
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كليك: KHCFARAB
إي فواتيركم – صندوق غزة
أرقام التواصل والتبرع: 065820077 - 065820088 - 0798777222
واتساب: 065804100


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