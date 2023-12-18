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الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

12/18/2023 2:21:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الحالي، مقارنة مع معدل أسعارها للاسبوع الأول، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.


ووفقا للبيانات، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 719.6 دولارا للطن مقابل 740.2 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 2.8% بالمئة، كما انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 779.7 دولار للطن الى 757.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2.8 بالمئة.


أما سعر الديزل فانخفض من 714.3 دولار للطن الى 697.5 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 2.3 بالمئة، أما سعر الكاز فقد انخفض أيضا وبلغ 764.6 دولار للطن مقابل 802.5 دولار وبنسبة 4.7 بالمئة.


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