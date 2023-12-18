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قلق في واشنطن بسبب حلفاء بوتين الجدد

12/18/2023 2:21:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال دان كوفاليك الأستاذ بجامعة بيتسبرغ الأمريكية، إن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى تراجع النفوذ الأمريكي ووقوع الولايات المتحدة في عزلة دولية.


وأضاف في مقابلة مع قناة Dialogue Works على يوتيوب: "أعتقد أن الولايات المتحدة باتت معزولة. لقد انخفض نفوذ الولايات المتحدة في العالم بشكل ملحوظ بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا، أما نفوذ روسيا فأعتقد أنه تزايد فقط".
وكدليل على عزلة واشنطن، استشهد البروفيسور بنتائج تصويت مجلس الأمن الدولي على الهدنة في قطاع غزة – فقط الولايات المتحدة وحدها عارضت دعوة الأطراف لوقف إطلاق النار.


وأشار كوفاليك إلى أن دول الشرق الأوسط، توقفت عن احترام الولايات المتحدة وباتت تربط مستقبلها مع روسيا والصين.


وشدد على أن روسيا، تحظى بدعم تلك الدول في العالم التي يتركز فيها غالبية سكان العالم، وخلال ذلك يبدو واضحا أن العديد من حلفاء واشنطن، لم يعودوا يؤيدون سياسة الولايات المتحدة. ويرى الخبير أن تراجع نفوذ واشنطن يرتبط أيضا بانخفاض القدرات العقلية للنخبة الحاكمة الأمريكية.

وأكد كوفاليك على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن لا يمكنهما تحمل أي مقارنة مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.


واختتم كوفاليك حديثه قائلا: "لقد أظهرت الولايات المتحدة أنها لم تعد قادرة على العمل كزعيم عالمي، فهي ببساطة لا تملك القدرات الفكرية الكافية للقيام بذلك. العالم كله يرى ذلك".

RT

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