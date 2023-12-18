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اعتباراً من اليوم .. دولة عربية تعلن تعليق الدوام ليومين

12/18/2023 2:21:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية ابتداءً من اليوم ولمدة يومين، وذلك في 18 و19 كانون الأول الجاري، تزامناً مع بدء الانتخابات لمجالس المحافظات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي "حرص الحكومة على نجاح العملية الانتخابية؛ كونها استحقاقاً دستورياً، وأهمية تهيئة جميع متطلبات النجاح من أجل أن تكون النتائج المعبّرَ الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي، بما يضمن إجراءها بنزاهة وشفافية".
وكانت وزارة التربية في العراق أعلنت في وقت سابق عن تعطيل الدوام في المدارس كافة اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي ٢٠٢٣/١٢/١٢ ولمدة إسبوع واحد فقط على ان يستأنف الدوام يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الوطنية وإستعدادا لإجراء الإنتخابات لمجالس المحافظات وتهيئة المراكز الإنتخابية داخل المؤسسات التربوية.

الشفق نيوز

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