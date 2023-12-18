الاحتلال يعتقل شابين من عقابا شمال طوباس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين من بلدة عقابا، شمال مدينة طوباس.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشابين وجدي يونس غنام، وأحمد صقر غنام، بعد مداهمة منزلي ذويهما في البلدة وتفتيشهما.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، وسمعت أصوات انفجارات، دون أن يبلغ عن إصابات.
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