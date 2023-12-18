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الاحتلال يعتقل شابين من عقابا شمال طوباس

12/18/2023 2:21:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين من بلدة عقابا، شمال مدينة طوباس.


وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشابين وجدي يونس غنام، وأحمد صقر غنام، بعد مداهمة منزلي ذويهما في البلدة وتفتيشهما.


وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، وسمعت أصوات انفجارات، دون أن يبلغ عن إصابات.

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