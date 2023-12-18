إخلاء مطار فورت لودرديل في ولاية فلوريدا الأمريكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أخلي مطار فورت لودرديل الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية، بسبب تهديد بوجود قنبلة، فيما نصح أمن المطار والشرطة الجميع بمغادرة المطار.
وكتبت سلطات المطار في منشور عبر منصة X: "تحذير السفر: نظرا لتطور حادث متعلق بالأمن، قامت سلطات إنفاذ القانون بإخلاء الطابق العلوي من المبنى رقم 1 وأغلقت مؤقتا صالة المغادرة في ظل قدر كبير من الحذر حتى إشعار آخر. سيتم نشر التحديثات عند توفر المزيد من المعلومات".
روسيا اليوم
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