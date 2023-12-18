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إخلاء مطار فورت لودرديل في ولاية فلوريدا الأمريكية

12/18/2023 2:21:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أخلي مطار فورت لودرديل الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية، بسبب تهديد بوجود قنبلة، فيما نصح أمن المطار والشرطة الجميع بمغادرة المطار.
وكتبت سلطات المطار في منشور عبر منصة X: "تحذير السفر: نظرا لتطور حادث متعلق بالأمن، قامت سلطات إنفاذ القانون بإخلاء الطابق العلوي من المبنى رقم 1 وأغلقت مؤقتا صالة المغادرة في ظل قدر كبير من الحذر حتى إشعار آخر. سيتم نشر التحديثات عند توفر المزيد من المعلومات".

روسيا اليوم

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