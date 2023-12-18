لعياري 21 و18 .. هكذا بلغت اسعار الذهب بالاردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 40.9 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.2 ديناراً للشراء منهم.
أما سعر غرام الذهب من عياري 18 و24، فقد بلغ 36.4 و48.1 دينارًا للبيع للمواطنين، على التوالي، مقابل 33.4 و45.3 دينارًا للشراء منهم وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات
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