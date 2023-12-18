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رئيس وزراء النيجر: الرئيس المعزول يتمتع بصحة جيدة ويعيش في القصر الرئاسي

12/18/2023 2:21:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح رئيس وزراء النيجر الذي عينه النظام العسكري في البلاد، علي مهامان لامين زين، بأن رئيس النيجر محمد بازوم، الذي عزله الجيش، يتمتع بصحة جيدة ويعيش في أراضي القصر الرئاسي.

وقال علي مهامان لامين زين في حديث لوكالة "نوفوستي": "إنه (محمد بازوم) يتمتع بصحة كاملة ويتم احترام شرفه وكرامته بشكل ثابت. وفي الوقت الراهن يتواجد الرئيس المخلوع في القصر الرئاسي".
وأعلن جيش النيجر في يوليو الماضي عن عزل رئيس البلاد محمد بازوم وإغلاق الحدود وإعلان حظر التجول. وقبل ذلك أغلقت قوات الحرس الرئاسي القصر الرئاسي في عاصمة البلاد نيامي. وأدان زعماء معظم الدول الغربية ومنظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) هذا الانقلاب.

روسيا اليوم

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