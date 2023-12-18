رئيس وزراء النيجر: الرئيس المعزول يتمتع بصحة جيدة ويعيش في القصر الرئاسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح رئيس وزراء النيجر الذي عينه النظام العسكري في البلاد، علي مهامان لامين زين، بأن رئيس النيجر محمد بازوم، الذي عزله الجيش، يتمتع بصحة جيدة ويعيش في أراضي القصر الرئاسي.
وقال علي مهامان لامين زين في حديث لوكالة "نوفوستي": "إنه (محمد بازوم) يتمتع بصحة كاملة ويتم احترام شرفه وكرامته بشكل ثابت. وفي الوقت الراهن يتواجد الرئيس المخلوع في القصر الرئاسي".
وأعلن جيش النيجر في يوليو الماضي عن عزل رئيس البلاد محمد بازوم وإغلاق الحدود وإعلان حظر التجول. وقبل ذلك أغلقت قوات الحرس الرئاسي القصر الرئاسي في عاصمة البلاد نيامي. وأدان زعماء معظم الدول الغربية ومنظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) هذا الانقلاب.
روسيا اليوم
MENAFN18122023000208011052ID1107615382
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.