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هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقرير عن حادث انفجار قرب باب المندب

12/18/2023 2:21:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية " إننا تلقينا تقريرا عن حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني."


ونوهت إلى احتمال وقوع انفجار في المياه على بعد ميلين من سفينة بالبحر الأحمر.


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