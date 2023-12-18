هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقرير عن حادث انفجار قرب باب المندب

هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقرير عن حادث انفجار قرب باب المندب
التاريخ
12/18/2023 2:21:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية " إننا تلقينا تقريرا عن حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني."
ونوهت إلى احتمال وقوع انفجار في المياه على بعد ميلين من سفينة بالبحر الأحمر.
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