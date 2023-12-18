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الاحتلال يقتحم الزبابدة ورمانة في جنين

12/18/2023 2:21:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، بلدة الزبابدة جنوب جنين، وقرية رمانة غرب المدينة.
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت الزبابدة وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة غرب جنين، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تمشيط وتفتيش.




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