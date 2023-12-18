الاحتلال يقتحم الزبابدة ورمانة في جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، بلدة الزبابدة جنوب جنين، وقرية رمانة غرب المدينة.
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت الزبابدة وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة غرب جنين، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تمشيط وتفتيش.
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