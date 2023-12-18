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قرص الهوكي يودي بحياة صبي بطريقة مأساوية في كندا

12/18/2023 2:21:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي صبي، يبلغ من العمر 11 عاماً، في مقاطعة كيبيك الكندية، بطريقة مأساوية بعد أن أصيب بقرص في رقبته أثناء مشاركته في تدريب هوكي الجليد.
وأعلنت شرطة سان أوستاش أن الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه علنا، أصيب بقرص الهوكي "أثناء مشاركته في تمرين منتظم"، وقضى معظم الأسبوع في العناية المركزة قبل أن يتوفى يوم الجمعة.
وقالت رابطة الهوكي الصغرى في سانت أوستاش، وفقًا لقناة سي تي في نيوز، إن مجتمع الهوكي "شعر بحزن عميق" بسبب الحادث.

LB

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