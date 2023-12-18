قرص الهوكي يودي بحياة صبي بطريقة مأساوية في كندا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي صبي، يبلغ من العمر 11 عاماً، في مقاطعة كيبيك الكندية، بطريقة مأساوية بعد أن أصيب بقرص في رقبته أثناء مشاركته في تدريب هوكي الجليد.
وأعلنت شرطة سان أوستاش أن الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه علنا، أصيب بقرص الهوكي "أثناء مشاركته في تمرين منتظم"، وقضى معظم الأسبوع في العناية المركزة قبل أن يتوفى يوم الجمعة.
وقالت رابطة الهوكي الصغرى في سانت أوستاش، وفقًا لقناة سي تي في نيوز، إن مجتمع الهوكي "شعر بحزن عميق" بسبب الحادث.
LB
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