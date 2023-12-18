تراجع سهم أدوبي بنحو 7% بعد إعلان نتائج أعمال الشركة

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انخفض سهم شركة“أدوبي- Adobe” خلال تعاملات الخميس، رغم إعلان مطورة البرمجيات نتائج أعمال قوية خلال الربع الأخير من عامها المالي، وبضغط من توقعاتها الضعيفة للربع الجاري.
وتراجع سهم“أدوبي” الذي يتداول في بورصة“ناسداك” تحت الرمز“ADBE” بنسبة 6.90% إلى 581.28 دولار، بعدما لامس 578.49 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وخلال للربع المالي المنتهي في الأول من ديسمبر، سجلت“أدوبي” إيرادات قدرها 5.05 مليار دولار، بزيادة 12% عن العام الماضي، وضمن النطاق المستهدف بين 4.975 مليار و5.025 مليار دولار، وبما يتماشى مع التوقعات البالغة 5 مليارات دولار.
وعلى أساس معدل، حققت الشركة ربحية 4.27 دولار للسهم، متجاوزة هدفها البالغ 4.10 دولار وإجماع المحللين البالغ 4.13 دولار للسهم، بحسب بيانها الصادر في وقت مبكر من صباح الخميس.
ومع ذلك، تتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 5.1 مليار دولار و5.15 مليار دولار للربع الجاري، أي أقل بقليل من إجماع المحللين البالغ 5.16 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614463
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