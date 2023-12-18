تراجع سهم أدوبي بنحو 7% بعد إعلان نتائج أعمال الشركة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتإتش إس بي سي يتوقع ظروفًا صعبة في أسواق الأسهم وجيدة للسندات خلال 2024 الذهب يرتفع 47 دولارًا عند الإغلاق مع تراجع الدولار وعوائد السندات السعودية والبنك الدولي يبحثان الشراكة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي

انخفض سهم شركة“أدوبي- Adobe” خلال تعاملات الخميس، رغم إعلان مطورة البرمجيات نتائج أعمال قوية خلال الربع الأخير من عامها المالي، وبضغط من توقعاتها الضعيفة للربع الجاري.

وتراجع سهم“أدوبي” الذي يتداول في بورصة“ناسداك” تحت الرمز“ADBE” بنسبة 6.90% إلى 581.28 دولار، بعدما لامس 578.49 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وخلال للربع المالي المنتهي في الأول من ديسمبر، سجلت“أدوبي” إيرادات قدرها 5.05 مليار دولار، بزيادة 12% عن العام الماضي، وضمن النطاق المستهدف بين 4.975 مليار و5.025 مليار دولار، وبما يتماشى مع التوقعات البالغة 5 مليارات دولار.

وعلى أساس معدل، حققت الشركة ربحية 4.27 دولار للسهم، متجاوزة هدفها البالغ 4.10 دولار وإجماع المحللين البالغ 4.13 دولار للسهم، بحسب بيانها الصادر في وقت مبكر من صباح الخميس.

ومع ذلك، تتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 5.1 مليار دولار و5.15 مليار دولار للربع الجاري، أي أقل بقليل من إجماع المحللين البالغ 5.16 مليار دولار.

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