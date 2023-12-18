اتفاقية بين طلعت مصطفى وفيصل الرشيد لافتتاح فرعين للعلامة التجارية النصر فى مدينتى والرحاب

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن توقيع اتفاقية مع مجموعة فيصل الرشيد، لافتتاح فرعين للعلامة التجارية“النصر” فى مدينتى والرحاب.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم افتتاح فرع“النصر” بمدينتى فى المركز التجارى المتكامل“إيست هب” على مساحة ما يقرب من 1200 متر مربع، فيما سيتم افتتاح فرع“النصر” بالرحاب فى أفينيو مول على مساحة 700 متر مربع.

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قام بتوقيع الاتفاقية عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وناصر فيصل الرشيد، الرئيس التنفيذى لمجموعة فيصل الرشيد، بحضور عدد من قيادات المجموعتين.

وتعليقاً على الاتفاقية، أكد عمر هشام طلعت، أن الشراكة مع مجموعة فيصل الرشيد تأتى فى إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على التعاقد مع كبرى الشركات فى مختلف المجالات لافتتاح أشهر وأكبر العلامات التجارية لتوفير مختلف الخدمات وتلبية احتياجات سكان مشروعات المجموعة والمناطق المحيطة.







من جانبه، أعرب ناصر فيصل الرشيد عن سعادته بتوقيع الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، المطور العقارى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه الشراكة ستكون بمثابة إضافة كبيرة لمجموعة الرشيد وللعلامة التجارية“النصر”.

وتعد مجموعة“ناصر الرشيد” من الشركات الرائدة فى مجال البيع بالتجزئة، وتأسست عام 1984 فى دولة الكويت، وتدير حاليا نحو 130 متجراً للبيع بالتجزئة فى دول الخليج وشمال أفريقيا وآسيا وأستراليا ولها قاعدة عملاء تضم أكثر من 10 ملايين شخص.

وتمتلك مجموعة ناصر الرشيد العلامة التجارية“النصر”، أحد أبرز المتاجر المتخصصة فى بيع الملابس الجاهزة والملابس والأدوات الرياضية والاكسسوارات وغيرها، ولها نحو 46 فرعاً فى مصر بمختلف محافظات الجمهورية.







وتعد مجموعة طلعت مصطفى الشركة الرائدة فى مجال التطوير العقارى والسياحى، وواحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط، ونجحت على مدى أكثر من خمسين عاماً فى تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها بمختلف ربوع مصر.

ويعد مشروع“إيست هب” من أحدث المراكز التجارية الإدارية المتكاملة فى مدينتي، ويقع فى موقع متميز جنوب مدينتى بالقرب من مدينة المستقبل والعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ مساحته الإيجارية أكثر من 100 ألف متر مربع، ويضم نحو 400 وحدة تجارية لمختلف الأنشطة، أبرزها النساجون الشرقيون – فلامنجو – أسواق عبد العزيز – كيدز ستيشن – تاى هاوس – عيادات تجميل نسايم – كاسالتى – ديڤانو – سلطان سراى – مادو – بريدفاست كوفى – كاريبو كوفى – مطعم بيت ورد – قبنورى – قنديل مصر وغيرها.

ويضم“إيست هب” نحو 200 ومكتب وعيادة طبية لمختلف التخصصات، بالإضافة إلى وجود جراج تحت الأرض بطاقة استيعابية حوالى 1200 سيارة.





ويعد أفينيو مول من أكبر المراكز التجارية والترفيهية فى الرحاب ومنطقة القاهرة الجديدة، ويضم 170 وحدة تجارية تلبى احتياجات سكان الرحاب والمناطق المحيطة، وتتنوع الوحدات التجارية بالمول ما بين محلات ملابس وآثاث وتجميل ومطاعم وكافيهات ومناطق ألعاب للأطفال ومختلف الأنشطة التجارية، منها سكند كب، أسواق عبد العزيز، هب فرنيتشر، إسبريسو لاب وغيرها، ويوفر أفينيو الرحاب لسكان المدينة خدمات أخرى هامة، حيث يضم مكتباً مطوراً للسجل المدني.



























