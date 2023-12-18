اتفاقية بين طلعت مصطفى وفيصل الرشيد لافتتاح فرعين للعلامة التجارية النصر فى مدينتى والرحاب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن توقيع اتفاقية مع مجموعة فيصل الرشيد، لافتتاح فرعين للعلامة التجارية“النصر” فى مدينتى والرحاب.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم افتتاح فرع“النصر” بمدينتى فى المركز التجارى المتكامل“إيست هب” على مساحة ما يقرب من 1200 متر مربع، فيما سيتم افتتاح فرع“النصر” بالرحاب فى أفينيو مول على مساحة 700 متر مربع.
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قام بتوقيع الاتفاقية عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وناصر فيصل الرشيد، الرئيس التنفيذى لمجموعة فيصل الرشيد، بحضور عدد من قيادات المجموعتين.
وتعليقاً على الاتفاقية، أكد عمر هشام طلعت، أن الشراكة مع مجموعة فيصل الرشيد تأتى فى إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على التعاقد مع كبرى الشركات فى مختلف المجالات لافتتاح أشهر وأكبر العلامات التجارية لتوفير مختلف الخدمات وتلبية احتياجات سكان مشروعات المجموعة والمناطق المحيطة.
من جانبه، أعرب ناصر فيصل الرشيد عن سعادته بتوقيع الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، المطور العقارى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه الشراكة ستكون بمثابة إضافة كبيرة لمجموعة الرشيد وللعلامة التجارية“النصر”.
وتعد مجموعة“ناصر الرشيد” من الشركات الرائدة فى مجال البيع بالتجزئة، وتأسست عام 1984 فى دولة الكويت، وتدير حاليا نحو 130 متجراً للبيع بالتجزئة فى دول الخليج وشمال أفريقيا وآسيا وأستراليا ولها قاعدة عملاء تضم أكثر من 10 ملايين شخص.
وتمتلك مجموعة ناصر الرشيد العلامة التجارية“النصر”، أحد أبرز المتاجر المتخصصة فى بيع الملابس الجاهزة والملابس والأدوات الرياضية والاكسسوارات وغيرها، ولها نحو 46 فرعاً فى مصر بمختلف محافظات الجمهورية.
وتعد مجموعة طلعت مصطفى الشركة الرائدة فى مجال التطوير العقارى والسياحى، وواحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط، ونجحت على مدى أكثر من خمسين عاماً فى تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها بمختلف ربوع مصر.
ويعد مشروع“إيست هب” من أحدث المراكز التجارية الإدارية المتكاملة فى مدينتي، ويقع فى موقع متميز جنوب مدينتى بالقرب من مدينة المستقبل والعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ مساحته الإيجارية أكثر من 100 ألف متر مربع، ويضم نحو 400 وحدة تجارية لمختلف الأنشطة، أبرزها النساجون الشرقيون – فلامنجو – أسواق عبد العزيز – كيدز ستيشن – تاى هاوس – عيادات تجميل نسايم – كاسالتى – ديڤانو – سلطان سراى – مادو – بريدفاست كوفى – كاريبو كوفى – مطعم بيت ورد – قبنورى – قنديل مصر وغيرها.
ويضم“إيست هب” نحو 200 ومكتب وعيادة طبية لمختلف التخصصات، بالإضافة إلى وجود جراج تحت الأرض بطاقة استيعابية حوالى 1200 سيارة.
ويعد أفينيو مول من أكبر المراكز التجارية والترفيهية فى الرحاب ومنطقة القاهرة الجديدة، ويضم 170 وحدة تجارية تلبى احتياجات سكان الرحاب والمناطق المحيطة، وتتنوع الوحدات التجارية بالمول ما بين محلات ملابس وآثاث وتجميل ومطاعم وكافيهات ومناطق ألعاب للأطفال ومختلف الأنشطة التجارية، منها سكند كب، أسواق عبد العزيز، هب فرنيتشر، إسبريسو لاب وغيرها، ويوفر أفينيو الرحاب لسكان المدينة خدمات أخرى هامة، حيث يضم مكتباً مطوراً للسجل المدني.
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