النفط يرتفع 3% وبرنت يغلق قرب 77 دولارًا

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ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ 5 ديسمبر، مستفيدة من تراجع الدولار الذي أعقب بيان السياسة النقدية للفيدرالي بالأمس، ومع تقييم آفاق العرض والطلب عقب تقرير وكالة الطاقة الدولية.
وفي ختام التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 3.15% أو بمقدار 2.35 دولار إلى 76.61 دولار للبرميل.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 3% تقريبًا أو بمقدار 2.11 دولار إلى 71.58 دولار للبرميل.
وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.85% إلى 101.97 نقطة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل خلال العام المقبل، ارتفاعًا من تقديراتها السابقة البالغة 930 ألف برميل يوميًا.
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وتوقع خفضها بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية خلال العام المقبل.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614461
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