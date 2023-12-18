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النفط يرتفع 3% وبرنت يغلق قرب 77 دولارًا

12/18/2023 1:26:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي “صن واي” تسعى للاستحواذ على شركتي تركيبات بمشروعات الطاقة الشمسية “أديس القابضة” تفوز بتطوير حقول بترول متقادمة فى مصر

ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ 5 ديسمبر، مستفيدة من تراجع الدولار الذي أعقب بيان السياسة النقدية للفيدرالي بالأمس، ومع تقييم آفاق العرض والطلب عقب تقرير وكالة الطاقة الدولية.

وفي ختام التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 3.15% أو بمقدار 2.35 دولار إلى 76.61 دولار للبرميل.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 3% تقريبًا أو بمقدار 2.11 دولار إلى 71.58 دولار للبرميل.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.85% إلى 101.97 نقطة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل خلال العام المقبل، ارتفاعًا من تقديراتها السابقة البالغة 930 ألف برميل يوميًا.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وتوقع خفضها بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية خلال العام المقبل.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614461

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