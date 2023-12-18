إتش إس بي سي يتوقع ظروفًا صعبة في أسواق الأسهم وجيدة للسندات خلال 2024

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قالت وحدة إدارة الأصول التابعة لبنك“إتش إس بي سي” الخميس، إن الظروف أصبحت مواتية للاستثمار في السندات، مضيفة أن الأسواق بدأت“نموذجًا جديدًا” مع ضعف الروابط في النظام العالمي.
وذكرت الوحدة في تقرير التوقعات الاستثمارية لعام 2024، أن الظروف النقدية والائتمانية المشددة خلقت“مشكلة فائدة” للاقتصادات العالمية، ما يزيد خطر حدوث صدمة نمو عكسية في العام المقبل، وقد لا تكون الأسواق على استعداد تام لذلك.
ويتوقع“إتش إس بي سي” انخفاض التضخم في الولايات المتحدة إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في أواخر عام 2024 أو في أوائل عام 2025، مع تراجعه في الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضًا.
وتوقع محللو البنك بدء الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني من عام 2024، وأن يخفضها بأكثر من 100 نقطة أساس، على أن يتبع البنك المركزي الأوروبي هذا النهج.
وأضافوا أن التشديد السريع للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية على مدى العامين الماضيين، قاد الأسواق العالمية نحو“نموذج جديد” تظل فيه أسعار الفائدة عند 3% وعائدات السندات عند 4%.
وجاء في التقرير:“من المرجح أن يوفر الاقتصاد العالمي الأضعف وتباطؤ التضخم، بيئة داعمة للسندات الحكومية وظروفًا صعبة للأسهم، لذلك نرى فرصًا انتقائية في أجزاء من أسواق الدخل الثابت”.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614460
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