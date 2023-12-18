إتش إس بي سي يتوقع ظروفًا صعبة في أسواق الأسهم وجيدة للسندات خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتراجع سهم أدوبي بنحو 7% بعد إعلان نتائج أعمال الشركة الذهب يرتفع 47 دولارًا عند الإغلاق مع تراجع الدولار وعوائد السندات السعودية والبنك الدولي يبحثان الشراكة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي

قالت وحدة إدارة الأصول التابعة لبنك“إتش إس بي سي” الخميس، إن الظروف أصبحت مواتية للاستثمار في السندات، مضيفة أن الأسواق بدأت“نموذجًا جديدًا” مع ضعف الروابط في النظام العالمي.

وذكرت الوحدة في تقرير التوقعات الاستثمارية لعام 2024، أن الظروف النقدية والائتمانية المشددة خلقت“مشكلة فائدة” للاقتصادات العالمية، ما يزيد خطر حدوث صدمة نمو عكسية في العام المقبل، وقد لا تكون الأسواق على استعداد تام لذلك.

ويتوقع“إتش إس بي سي” انخفاض التضخم في الولايات المتحدة إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في أواخر عام 2024 أو في أوائل عام 2025، مع تراجعه في الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضًا.

وتوقع محللو البنك بدء الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني من عام 2024، وأن يخفضها بأكثر من 100 نقطة أساس، على أن يتبع البنك المركزي الأوروبي هذا النهج.

وأضافوا أن التشديد السريع للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية على مدى العامين الماضيين، قاد الأسواق العالمية نحو“نموذج جديد” تظل فيه أسعار الفائدة عند 3% وعائدات السندات عند 4%.

وجاء في التقرير:“من المرجح أن يوفر الاقتصاد العالمي الأضعف وتباطؤ التضخم، بيئة داعمة للسندات الحكومية وظروفًا صعبة للأسهم، لذلك نرى فرصًا انتقائية في أجزاء من أسواق الدخل الثابت”.

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