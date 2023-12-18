افتتاح معرض فوود أفريكا للصناعات الغذائية في دورته الـ8

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، فعاليات الدورة الثامنة لمعرض“فوود أفريكا” للصناعات الغذائية.

وتم افتتاح أيضا معرض باك بروسيس” للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، حيث تقام فعاليات المعرضين بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 900 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 32 دولة وأكثر من 13 جناح وطني.

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وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن معرض فوود أفريكا يقام تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين أبرزهم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المجلس والتصديرى للطباعة والتغليف، وغرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية“هيا”، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار.

وأشار سمير، إلى أن معرض فوود أفريكا يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار إلى جانب اجتذابه لبعثة مشترين تضم قرابة 500 مشتري دولي متخصص.

وأوضح أن“المعرض”فوود أفريكا” يمثل تجمعا هاما للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والخضراوات الطازجة ومدخلات الإنتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، كما يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق العالم ويسهم أيضا في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن إقامة المعرض للعام الثامن على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية بالسوق الأفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد.

وأوضح سمير أن عدداً من الجهات الحكومية تشارك بالمعرض بهدف عرض خدماتها على الشركات العارضة والتفاعل مع زوار المعرض من المستوردين والمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وهو ما يعكس أهمية المعرض ودوره المحوري في زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين مجتمع الأعمال المصري والخارجي، واطلاع المستوردين والمشترين من مختلف الدول على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري ومن ثم الصناعة المحلية.

ولفت إلى أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفاتها للوصول بنسب الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنوياً، خاصةً وأنه سوق استهلاكي ضخم، وقادر على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية.

وأشار إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية والتعبئة والتغليف تمثل نسبة كبيرة من هيكل الصادرات المصرية كل عام حيث بلغ إجمالي صادرات القطاعات الثلاثة خلال عام 2022 نحو 8 مليار و761 مليون دولار.