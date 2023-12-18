صادرات الصناعات الغذائية المصرية تسجل 4.3 مليار دولار بـ10 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 بنحو 15% بمعدل 546 مليون دولار؛ لتبلغ 4.3 مليار دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت بلغت نحو 3.8 مليار دولار.

وقال كشف هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن تلك القيمة تعد الأعلى فى تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

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وأضاف في بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، أن صادرات شهر يناير 2023 بلغت نحو 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير نحو 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس نحو 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%.

وأوضح برزي، أن صادرات شهر أبريل بلغت 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9%، وبلغت صادرات شهر مايو 498 مليون دولار بنسبة نمو 23%، وبلغت صادرات شهر يونيو 444 مليون دولار بنسبة نمو 8%، وبلغت صادرات شهر يوليو نحو 486 مليون دولار بنسبة نمو 64% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات شهر أغسطس بلغت نحو 519 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات شهر سبتمبر نحو 392 مليون دولار محققة نسبة نمو 9% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أكتوبر نحو 378 مليون دولار بنسبة نمو 12% مقارنة بصادرات أكتوبر 2022 البالغة 337.