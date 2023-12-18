بيتى تتوقع زيادة صادراتها إلى 55 مليون دولار بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الدكتورة شيماء توفيق، رئيس قطاع التصدير وتطوير الأعمال فى شركة بيتى للصناعات الغذائية، إن صادرت الشركة ارتفعت خلال العام الحالى بنحو 77% لتبلغ 35 مليون دولار مقارنة بنحو 23 مليون دولار فى 2022.

وتوقعت ارتفاع صادرات الشركة إلى نحو 55 مليون دولار بنهاية عام 2024 ضمن خطة النمو الشاملة لأعمال الشركة.

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وأضافت أن شركة بيتى تصدر منتجاتها إلى أكثر من 45 دولة حول العالم، منها فرنسا وكندا وأستراليا وغيرها، وتستحوذ إفريقيا على نصف صادرات الشركة حيث تصدر منتجاتها إلى 21 دولة بها.

وتابعت توفيق:“الشركة تحرص على دعم قطاع الصناعات الغذائية والارتقاء به كأحد أهم قطاعات الصناعة فى مصر، حيث تؤمن الشركة بأهمية تطوير منتجاتها وفق أحدث المعايير العالمية لدخول أسواق جديدة على مستوى العالم إلى جانب الأسواق الحالية لتحقيق خطتها الطموحة فى تصدير منتجاتها المختلفة بمختلف دول العالم، حيث تستهدف الشركة مضاعفة صادراتها خلال العام المقبل”.

وتشارك“بيتى” فى النسخة الثامنة من معرض Food Africa 2023، أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة فى الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية، والذى ٌيُعقد فى الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.