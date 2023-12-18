بيتى تتوقع زيادة صادراتها إلى 55 مليون دولار بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت الدكتورة شيماء توفيق، رئيس قطاع التصدير وتطوير الأعمال فى شركة بيتى للصناعات الغذائية، إن صادرت الشركة ارتفعت خلال العام الحالى بنحو 77% لتبلغ 35 مليون دولار مقارنة بنحو 23 مليون دولار فى 2022.
وتوقعت ارتفاع صادرات الشركة إلى نحو 55 مليون دولار بنهاية عام 2024 ضمن خطة النمو الشاملة لأعمال الشركة.
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وأضافت أن شركة بيتى تصدر منتجاتها إلى أكثر من 45 دولة حول العالم، منها فرنسا وكندا وأستراليا وغيرها، وتستحوذ إفريقيا على نصف صادرات الشركة حيث تصدر منتجاتها إلى 21 دولة بها.
وتابعت توفيق:“الشركة تحرص على دعم قطاع الصناعات الغذائية والارتقاء به كأحد أهم قطاعات الصناعة فى مصر، حيث تؤمن الشركة بأهمية تطوير منتجاتها وفق أحدث المعايير العالمية لدخول أسواق جديدة على مستوى العالم إلى جانب الأسواق الحالية لتحقيق خطتها الطموحة فى تصدير منتجاتها المختلفة بمختلف دول العالم، حيث تستهدف الشركة مضاعفة صادراتها خلال العام المقبل”.
وتشارك“بيتى” فى النسخة الثامنة من معرض Food Africa 2023، أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة فى الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية، والذى ٌيُعقد فى الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
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