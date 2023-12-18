Monday, 18 December 2023 11:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيتى تتوقع زيادة صادراتها إلى 55 مليون دولار بنهاية 2024

12/18/2023 1:26:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت الدكتورة شيماء توفيق، رئيس قطاع التصدير وتطوير الأعمال فى شركة بيتى للصناعات الغذائية، إن صادرت الشركة ارتفعت خلال العام الحالى بنحو 77% لتبلغ 35 مليون دولار مقارنة بنحو 23 مليون دولار فى 2022.

وتوقعت ارتفاع صادرات الشركة إلى نحو 55 مليون دولار بنهاية عام 2024 ضمن خطة النمو الشاملة لأعمال الشركة.

موضوعات متعلقة 2 مليار جنيه مبيعات“كايرو ثرى إيه للدواجن” خلال 11 شهرًا الحكومة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر 5 آلاف جنيه تراجعا فى أسعار السكر للطن

وأضافت أن شركة بيتى تصدر منتجاتها إلى أكثر من 45 دولة حول العالم، منها فرنسا وكندا وأستراليا وغيرها، وتستحوذ إفريقيا على نصف صادرات الشركة حيث تصدر منتجاتها إلى 21 دولة بها.

وتابعت توفيق:“الشركة تحرص على دعم قطاع الصناعات الغذائية والارتقاء به كأحد أهم قطاعات الصناعة فى مصر، حيث تؤمن الشركة بأهمية تطوير منتجاتها وفق أحدث المعايير العالمية لدخول أسواق جديدة على مستوى العالم إلى جانب الأسواق الحالية لتحقيق خطتها الطموحة فى تصدير منتجاتها المختلفة بمختلف دول العالم، حيث تستهدف الشركة مضاعفة صادراتها خلال العام المقبل”.

وتشارك“بيتى” فى النسخة الثامنة من معرض Food Africa 2023، أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة فى الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية، والذى ٌيُعقد فى الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

MENAFN18122023000202011048ID1107614457

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث