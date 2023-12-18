رئيس الوزراء: آليات جديدة للتعامل مع زيادة أسعار السلع الاستراتيجية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.
وأشار مدبولى، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبيًة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع.
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كما أشار إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية، واللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث آليات ضبط الأسواق والأسعار.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر للجنة المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط، بأهمية بحث المزيد من الآليات التى من شأنها أن تسهم فى التعامل مع أى زيادات فى أسعار السلع الاستراتيجية، وضرورة العمل على توافر مختلف السلع بالأسواق.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة السكر الحالية، والتحركات التى اتخذتها مختلف أجهزة الدولة لحل هذه الأزمة، مؤكداً تكاتف الجهود لسرعة حل هذه المشكلة.
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