((إيجيبت فودز)) تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية 30% العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) “كمال”: دعوات المقاطعة أثرت إيجابياً على المبيعات محلياً وخارجياً
تستهدف شركة ((إيجيبت فودز للصناعات الغذائية)) رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 30% من 100 إلى 130 ألف طن، خلال العام المقبل، من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة لتلبية الطلب المتزايد محلياً، بجانب توجه الشركة لزيادة صادراتها.
قال هشام كمال، مدير التصدير لـ((البورصة))، إنَّ الشركة تصدر منتجاتها لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، بجانب الدول العربية، مشيراً إلى أنه من المستهدف نمو الصادرات بنسبة 20% خلال العام المقبل.
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أضاف ((كمال))، أن الهدف من خطوط الإنتاج الجديدة زيادة الكميات المنتجة خاصة من ((الشيبسى والبسكويت))، مشيراً إلى أن الصادرات تمثل فى الوقت الحالى نسبة تتراوح بين 10 و12% من إجمالى المبيعات، بينما من المستهدف زيادتها إلى 30% خلال العام المقبل.
أوضح أن هناك بعض الأزمات التى تواجه شركات الصناعات الغذائية فى الوقت الحالى، أبرزها أزمة ارتفاع سعر السكر بالسوق المحلى ليتراوح سعر الطن بين 45 و47 ألف جنيه، بجانب انخفاض قيمة العملة المحلية، ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الخامات، وبالتالى التكاليف.
أضاف أن شركة ((إيجيبت فودز)) لديها العديد من المنتجات مثل ((الشيبسى والمارشميلو والسناكس والبسكويت والشيكولاته))، ويتم تصدير المنتجات، وفقاً لطلبات العملاء.
أوضح أن دعوات مقاطعة السلع الأجنبية كان لها تأثير إيجابى على الصعيدين المحلى والخارجى، خاصة أن هناك بعض الدول العربية التى تتبنى فكرة المقاطعة، أيضاً؛ مثل ليبيا، والأردن، مشيراً إلى أن الطلب المتزايد من تلك الدول عوَّض فقد بعض الأسواق مثل السوق الفلسطينى.
ذكر أن شركة ((إيجيبت فودز)) تشارك فى الوقت الحالى فى معرض ((فود أفريكا)) فى دورته الثامنة ولمدة 3 أيام، مشيراً إلى أنه شهد فى العام الحالى زيادة فى مساحته، وعدد الشركات المشاركة، ما يعزز من أهميته، مطالباً الدولة بمزيد من الاهتمام، والدعم له لينافس المعارض الخارجية الكبرى مثل معرض ((جلف فوود)).
تم افتتاح معرض فوود أفريكا فى الثانى عشر من الشهر الجارى، ولمدة ثلاثة أيام بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة، بالإضافة إلى 500 مشترٍ دولى.
أوضح أن الشركة تخطط للمشاركة فى بعض المعارض الخارجية العام المقبل مثل معرض ((جلف فوود)) ومعرض بالجزائر، وآخر بتركيا، مشيراً إلى أنه من المستهدف التوسع فى دول أفريقيا، ودول الخليج العربى خلال 2024 بجانب السوق الروسى بداية من عام 2025.
تم وضع حجر الأساس لشركة ((إيجيبت فودز للصناعات الغذائية)) فى عام 1999 كشركة مساهمة مصرية، وهى تعتبر أحد الرواد الأوائل فى مجال السناكس، والشيبسى، وصناعة الحلويات؛ حيث تم التوسع فى عمليات التصنيع لتشمل منتجات البطاطس والحلويات.
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