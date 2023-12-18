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((إيجيبت فودز)) تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية 30% العام المقبل

12/18/2023 1:26:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) “كمال”: دعوات المقاطعة أثرت إيجابياً على المبيعات محلياً وخارجياً

تستهدف شركة ((إيجيبت فودز للصناعات الغذائية)) رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 30% من 100 إلى 130 ألف طن، خلال العام المقبل، من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة لتلبية الطلب المتزايد محلياً، بجانب توجه الشركة لزيادة صادراتها.

قال هشام كمال، مدير التصدير لـ((البورصة))، إنَّ الشركة تصدر منتجاتها لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، بجانب الدول العربية، مشيراً إلى أنه من المستهدف نمو الصادرات بنسبة 20% خلال العام المقبل.

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أضاف ((كمال))، أن الهدف من خطوط الإنتاج الجديدة زيادة الكميات المنتجة خاصة من ((الشيبسى والبسكويت))، مشيراً إلى أن الصادرات تمثل فى الوقت الحالى نسبة تتراوح بين 10 و12% من إجمالى المبيعات، بينما من المستهدف زيادتها إلى 30% خلال العام المقبل.

أوضح أن هناك بعض الأزمات التى تواجه شركات الصناعات الغذائية فى الوقت الحالى، أبرزها أزمة ارتفاع سعر السكر بالسوق المحلى ليتراوح سعر الطن بين 45 و47 ألف جنيه، بجانب انخفاض قيمة العملة المحلية، ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الخامات، وبالتالى التكاليف.

أضاف أن شركة ((إيجيبت فودز)) لديها العديد من المنتجات مثل ((الشيبسى والمارشميلو والسناكس والبسكويت والشيكولاته))، ويتم تصدير المنتجات، وفقاً لطلبات العملاء.

أوضح أن دعوات مقاطعة السلع الأجنبية كان لها تأثير إيجابى على الصعيدين المحلى والخارجى، خاصة أن هناك بعض الدول العربية التى تتبنى فكرة المقاطعة، أيضاً؛ مثل ليبيا، والأردن، مشيراً إلى أن الطلب المتزايد من تلك الدول عوَّض فقد بعض الأسواق مثل السوق الفلسطينى.

ذكر أن شركة ((إيجيبت فودز)) تشارك فى الوقت الحالى فى معرض ((فود أفريكا)) فى دورته الثامنة ولمدة 3 أيام، مشيراً إلى أنه شهد فى العام الحالى زيادة فى مساحته، وعدد الشركات المشاركة، ما يعزز من أهميته، مطالباً الدولة بمزيد من الاهتمام، والدعم له لينافس المعارض الخارجية الكبرى مثل معرض ((جلف فوود)).

تم افتتاح معرض فوود أفريكا فى الثانى عشر من الشهر الجارى، ولمدة ثلاثة أيام بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة، بالإضافة إلى 500 مشترٍ دولى.

أوضح أن الشركة تخطط للمشاركة فى بعض المعارض الخارجية العام المقبل مثل معرض ((جلف فوود)) ومعرض بالجزائر، وآخر بتركيا، مشيراً إلى أنه من المستهدف التوسع فى دول أفريقيا، ودول الخليج العربى خلال 2024 بجانب السوق الروسى بداية من عام 2025.

تم وضع حجر الأساس لشركة ((إيجيبت فودز للصناعات الغذائية)) فى عام 1999 كشركة مساهمة مصرية، وهى تعتبر أحد الرواد الأوائل فى مجال السناكس، والشيبسى، وصناعة الحلويات؛ حيث تم التوسع فى عمليات التصنيع لتشمل منتجات البطاطس والحلويات.

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