24% نمواً فى صادرات مواد البناء أول 10 أشهر من العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات نحو 7.2مليار دولار، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى، حتى نهاية أكتوبر الماضى.

قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس، إنَّ صادرات القطاع حققت نحو 7.2 مليار دولار، مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالى بزيادة قيمتها 1.3 مليار دولار.

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أضاف ((جمال الدين))، أن صادرات القطاعات المعدنية سجلت 26% نمواً بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضى مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

فى سياق متصل، أوضح ((جمال الدين))، أن دول الإمارات جاءت فى الترتيب الأول لأكبر خمس دول مستوردة لصادرات القطاع من مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى بقيمة بلغت نحو 727 مليون دولار، مقابل نحو 699 مليون دولار، بينما جاءت إيطاليا فى الترتيب الثانى بواردات من مصر قيمتها 686 مليون دولار مقابل نحو 522 مليون دولار.

وجاءت تركيا فى الترتيب الثالث بقيمة بلغت نحو 505 ملايين دولار، مقابل نحو 185 مليون دولار، بينما جاءت ليبيا فى المركز الرابع بقيمة 440 مليون دولار مقابل 244 مليون دولار، كما حلت إسبانيا فى الترتيب الخامس بقيمة 438 مليون دولار.

نوه ((جمال الدين)) بأن المجلس يستهدف الوصول بإجمالى صادرات القطاع إلى 7.5مليار دولار بنهاية العام الحالى كما يستهدف تحقيق نمو سنوى لصادرات المجلس بنسب تتراوح بين 10% و15%.

وذكر أن البيروقراطية أبرز معوقات الاستثمار، مضيفاً أن العبرة ليست بتيسير منح الرخص للمشروعات دون حل المشكلات القائمة، ومن بينها تخصيص الأراضى، والحصول على تراخيص البناء والتشغيل.

دعا إلى إلغاء جميع القرارات واللوائح التنفيذية اللاحقة على الشريعات الاقتصادية والتى قد تكون صادرة عن جهات ومصالح حكومية بخلاف رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

تابع: ((تعميق الصناعة المحلية أصبح ضرورة حتمية، لأن القطاعات الاقتصادية المرشحة للنمو بحجم صادراتها خلال الفترة المقبلة هى القطاعات التى تحتاج إلى مستلزمات إنتاج محلية)).