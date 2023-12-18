24% نمواً فى صادرات مواد البناء أول 10 أشهر من العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات نحو 7.2مليار دولار، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى، حتى نهاية أكتوبر الماضى.
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس، إنَّ صادرات القطاع حققت نحو 7.2 مليار دولار، مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالى بزيادة قيمتها 1.3 مليار دولار.
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أضاف ((جمال الدين))، أن صادرات القطاعات المعدنية سجلت 26% نمواً بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضى مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
فى سياق متصل، أوضح ((جمال الدين))، أن دول الإمارات جاءت فى الترتيب الأول لأكبر خمس دول مستوردة لصادرات القطاع من مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى بقيمة بلغت نحو 727 مليون دولار، مقابل نحو 699 مليون دولار، بينما جاءت إيطاليا فى الترتيب الثانى بواردات من مصر قيمتها 686 مليون دولار مقابل نحو 522 مليون دولار.
وجاءت تركيا فى الترتيب الثالث بقيمة بلغت نحو 505 ملايين دولار، مقابل نحو 185 مليون دولار، بينما جاءت ليبيا فى المركز الرابع بقيمة 440 مليون دولار مقابل 244 مليون دولار، كما حلت إسبانيا فى الترتيب الخامس بقيمة 438 مليون دولار.
نوه ((جمال الدين)) بأن المجلس يستهدف الوصول بإجمالى صادرات القطاع إلى 7.5مليار دولار بنهاية العام الحالى كما يستهدف تحقيق نمو سنوى لصادرات المجلس بنسب تتراوح بين 10% و15%.
وذكر أن البيروقراطية أبرز معوقات الاستثمار، مضيفاً أن العبرة ليست بتيسير منح الرخص للمشروعات دون حل المشكلات القائمة، ومن بينها تخصيص الأراضى، والحصول على تراخيص البناء والتشغيل.
دعا إلى إلغاء جميع القرارات واللوائح التنفيذية اللاحقة على الشريعات الاقتصادية والتى قد تكون صادرة عن جهات ومصالح حكومية بخلاف رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
تابع: ((تعميق الصناعة المحلية أصبح ضرورة حتمية، لأن القطاعات الاقتصادية المرشحة للنمو بحجم صادراتها خلال الفترة المقبلة هى القطاعات التى تحتاج إلى مستلزمات إنتاج محلية)).
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