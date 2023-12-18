وزارة الزراعة الأمريكية: تراجع القطيع المصرى إلى 7.8 مليون رأس بنهاية 2024

قالت وزارة الزراعة الأمريكية، فى تقريرها السنوى عن اللحوم فى مصر، إنه فى ظل إنتاج مصر 35% فقط من احتياجاتها من الأعلاف والضغوط التى يعانى منها الاقتصاد؛نتيجة التضخم وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا على أسعار الغذاء، وصعوبة الوصول للدولار، انخفض حجم القطيع المصرى، وارتفع معدل الذبح.

وقال إنَّ الواردات بالفعل انخفضت للنصف فى 2023 لتصل إلى 180 ألف رأس، وتوقع تراجعها 44% لتصل إلى 100 ألف رأس ماشية العام القادم، وذلك بسبب الأزمة السودانية وأزمة الدولار، وأن السودان أكبر مصدر للماشية، ما سيسهم فى استمرار التضخم فى أسعار اللحوم.

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أضاف أن هناك، أيضاً، سبباً آخر لزيادة الذبح، وهو سعى الحكومة لزيادة المعروض لتعويض نقص الاستيراد، وكبح زيادة أسعارها.

وتوقعت الوزارة انخفاض إنتاج رؤوس الماشية نحو 3% خلال العام المقبل إلى 1.875 مليون رأس، وزيادة معدلات الذبح 1%، مع اضطرار المزارعين خاصة الصغار والمتوسطين لخفض حجم القطيع؛ بسبب التكلفة خاصة الأعلاف.

وأشار إلى أن الشركات المتكاملة التى تمتلك دورة إنتاج الحبوب والأعلاف والمزارع كانت الأكثر قدرة على استيعاب تحديات السوق، وارتفاع الأسعار.

وذكر أنه نتيجة تراجع الإنتاج والاستيراد سيقل المعروض من رؤوس الماشية نحو 120 ألف رأس خلال العام المقبل أى انخفاض بنحو 1.2% عن 2023.

وقدرت أن حجم القطيع المصرى سينخفض إلى 10.1 مليون رأس فى 2024، وبعد ذبح نحو 2.1 مليون رأس وحدوث فاقد فى نحو 200 ألف رأس سيصل المخزون إلى 7.8 مليون رأس أى أقل بنحو 4% عن تقديرات نهاية 2023.

وقالت وزارة، إن ذلك سينتج عنه ارتفاع إنتاج اللحوم الحمراء إلى 440 ألف طن خلال العام المقبل من 260 ألف طن العام الحالى.

أوضح أنه رغم ارتفاع إنتاج اللحوم محلياً؛ نتيجة زيادة معدلات الذبح، لكن الواردات لها تأثير كبير فى المعروض، يحد منه فقط تراجع الاستهلاك بنحو 6% ليصل إلى 600 ألف طن نتيجة ارتفاع اللحوم بأكثر من 100%.

أوضح التقرير، أن انخفاض الواردات من الرؤوس الحية السودانية أدى لزيادة الضغوط على منتجى اللحوم والألبان فى مصر، وأن مصر ستتجه للاستيراد من أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أن هناك تراجعاً فى استيراد الماشية الحية من البرازيل منذ عام 2020؛ حيث استوردت مصر من البرازيل عام 2020 حوالى 63.5 ألف رأس ماشية حية، مقارنة بـ94.6 ألف رأس فى 2019، بتراجع قدره 32.87%.

وأوضح أن الاستيراد من البرازيل واصل الانخفاض، ليصل إلى 18 ألف رأس فقط فى النصف الأول من 2023 ليقتصر على 18 ألف رأس، نتيجة طلب الصين العالى من اللحوم المجمدة البرازيلية، ما سبب نسب ذبح عالية والذى ترك أعداد ماشية حية أقل لتصديرها لمصر.

وذكر أنه بنهاية 2024، سيبلغ مخزون رؤوس الماشية نهاية العام 7.8 مليون رأس، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الذبح والذى أتى نتيجة أسعار الأعلاف العالية، وقلة استيراد الماشية بسبب الحرب فى السودان.

وأوضح أن عدد رؤوس الماشية المدرة للألبان لن ينخفض كثيراً؛ حيث سيبلغ 4.525 مليون رأس عام 2024 مقابل 4.570 رأس العام الجارى.

وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع أسعار الأبقار أدى لانخفاض قدرة المصريين على شراء الأضاحى، ودفعهم للاتجاه لمناشئ تكلفتها أقل، إذ إن شراء الخروف المصرى يكلف 7800 جنيه ومن تنزانيا ومالاوى يصل إلى 2000 جنيه.

وقدرت الوزارة واردات مصر من اللحوم بنحو 160 ألف طن فى 2024 مقابل 245 ألف طن فى 2023، نتيجة نقص الدولار.

قالت إن واردات مصر من الكبدة الأمريكية، خلال النصف الأول من العام، تراجعت 40% إلى 15.25 ألف طن مقابل 25.6 ألف طن خلال الفترة نفسها من 2022، لكنها ظلت أكبر سوق مستورد للكبدة الأمريكية.

فيما صدرت أمريكا لمصر خلال الفترة نفسها 86 طن لحوم حمراء مقابل 1.1 ألف طن خلال النصف الأول من 2022.