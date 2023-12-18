وزارة الزراعة الأمريكية: تراجع القطيع المصرى إلى 7.8 مليون رأس بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) 7800 جنيه تكلفة الخروف فى مصر.. وألفا جنيه تكلفته فى مالاوى
قالت وزارة الزراعة الأمريكية، فى تقريرها السنوى عن اللحوم فى مصر، إنه فى ظل إنتاج مصر 35% فقط من احتياجاتها من الأعلاف والضغوط التى يعانى منها الاقتصاد؛نتيجة التضخم وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا على أسعار الغذاء، وصعوبة الوصول للدولار، انخفض حجم القطيع المصرى، وارتفع معدل الذبح.
وقال إنَّ الواردات بالفعل انخفضت للنصف فى 2023 لتصل إلى 180 ألف رأس، وتوقع تراجعها 44% لتصل إلى 100 ألف رأس ماشية العام القادم، وذلك بسبب الأزمة السودانية وأزمة الدولار، وأن السودان أكبر مصدر للماشية، ما سيسهم فى استمرار التضخم فى أسعار اللحوم.
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أضاف أن هناك، أيضاً، سبباً آخر لزيادة الذبح، وهو سعى الحكومة لزيادة المعروض لتعويض نقص الاستيراد، وكبح زيادة أسعارها.
وتوقعت الوزارة انخفاض إنتاج رؤوس الماشية نحو 3% خلال العام المقبل إلى 1.875 مليون رأس، وزيادة معدلات الذبح 1%، مع اضطرار المزارعين خاصة الصغار والمتوسطين لخفض حجم القطيع؛ بسبب التكلفة خاصة الأعلاف.
وأشار إلى أن الشركات المتكاملة التى تمتلك دورة إنتاج الحبوب والأعلاف والمزارع كانت الأكثر قدرة على استيعاب تحديات السوق، وارتفاع الأسعار.
وذكر أنه نتيجة تراجع الإنتاج والاستيراد سيقل المعروض من رؤوس الماشية نحو 120 ألف رأس خلال العام المقبل أى انخفاض بنحو 1.2% عن 2023.
وقدرت أن حجم القطيع المصرى سينخفض إلى 10.1 مليون رأس فى 2024، وبعد ذبح نحو 2.1 مليون رأس وحدوث فاقد فى نحو 200 ألف رأس سيصل المخزون إلى 7.8 مليون رأس أى أقل بنحو 4% عن تقديرات نهاية 2023.
وقالت وزارة، إن ذلك سينتج عنه ارتفاع إنتاج اللحوم الحمراء إلى 440 ألف طن خلال العام المقبل من 260 ألف طن العام الحالى.
أوضح أنه رغم ارتفاع إنتاج اللحوم محلياً؛ نتيجة زيادة معدلات الذبح، لكن الواردات لها تأثير كبير فى المعروض، يحد منه فقط تراجع الاستهلاك بنحو 6% ليصل إلى 600 ألف طن نتيجة ارتفاع اللحوم بأكثر من 100%.
أوضح التقرير، أن انخفاض الواردات من الرؤوس الحية السودانية أدى لزيادة الضغوط على منتجى اللحوم والألبان فى مصر، وأن مصر ستتجه للاستيراد من أوروبا وأمريكا اللاتينية. 86 طناً واردات مصر من اللحوم الحمراء الأمريكية.. و15.2 ألف طن من الكبد
وأشار إلى أن هناك تراجعاً فى استيراد الماشية الحية من البرازيل منذ عام 2020؛ حيث استوردت مصر من البرازيل عام 2020 حوالى 63.5 ألف رأس ماشية حية، مقارنة بـ94.6 ألف رأس فى 2019، بتراجع قدره 32.87%.
وأوضح أن الاستيراد من البرازيل واصل الانخفاض، ليصل إلى 18 ألف رأس فقط فى النصف الأول من 2023 ليقتصر على 18 ألف رأس، نتيجة طلب الصين العالى من اللحوم المجمدة البرازيلية، ما سبب نسب ذبح عالية والذى ترك أعداد ماشية حية أقل لتصديرها لمصر.
وذكر أنه بنهاية 2024، سيبلغ مخزون رؤوس الماشية نهاية العام 7.8 مليون رأس، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الذبح والذى أتى نتيجة أسعار الأعلاف العالية، وقلة استيراد الماشية بسبب الحرب فى السودان.
وأوضح أن عدد رؤوس الماشية المدرة للألبان لن ينخفض كثيراً؛ حيث سيبلغ 4.525 مليون رأس عام 2024 مقابل 4.570 رأس العام الجارى.
وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع أسعار الأبقار أدى لانخفاض قدرة المصريين على شراء الأضاحى، ودفعهم للاتجاه لمناشئ تكلفتها أقل، إذ إن شراء الخروف المصرى يكلف 7800 جنيه ومن تنزانيا ومالاوى يصل إلى 2000 جنيه.
وقدرت الوزارة واردات مصر من اللحوم بنحو 160 ألف طن فى 2024 مقابل 245 ألف طن فى 2023، نتيجة نقص الدولار.
قالت إن واردات مصر من الكبدة الأمريكية، خلال النصف الأول من العام، تراجعت 40% إلى 15.25 ألف طن مقابل 25.6 ألف طن خلال الفترة نفسها من 2022، لكنها ظلت أكبر سوق مستورد للكبدة الأمريكية.
فيما صدرت أمريكا لمصر خلال الفترة نفسها 86 طن لحوم حمراء مقابل 1.1 ألف طن خلال النصف الأول من 2022.
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