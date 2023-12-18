غرفتا تجارة الإسكندرية وسرت الليبية يبحثان سبل التعاون المشترك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اليوم الأربعاء رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة سرت الليبية فتحي منير ، ومدير الغرفة الليبية المصرية المشتركة محمد رافع ؛ وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
وتم خلال اللقاء ، مناقشة آليات التعاون بين غرفتي الإسكندرية وسرت ، في عدة مجالات أبرزها موادة البناء للمساعدة والمشاركة في إعادة تعمير ليبيا وخاصة مدينة سرت.
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واتفق الطرفان ، في ختام اللقاء ، على عقد مزيد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال المصريين والليبيين خلال الفترة المقبلة لوضع آليات التعاون بين الجانبين.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614452
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