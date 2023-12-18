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غرفتا تجارة الإسكندرية وسرت الليبية يبحثان سبل التعاون المشترك

12/18/2023 1:26:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اليوم الأربعاء رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة سرت الليبية فتحي منير ، ومدير الغرفة الليبية المصرية المشتركة محمد رافع ؛ وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء ، مناقشة آليات التعاون بين غرفتي الإسكندرية وسرت ، في عدة مجالات أبرزها موادة البناء للمساعدة والمشاركة في إعادة تعمير ليبيا وخاصة مدينة سرت.

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واتفق الطرفان ، في ختام اللقاء ، على عقد مزيد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال المصريين والليبيين خلال الفترة المقبلة لوضع آليات التعاون بين الجانبين.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614452

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