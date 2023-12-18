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((البصل)) يخالف توجهات الحكومة ويواصل رحلة الصعود

12/18/2023 1:26:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ((مرقس)): 45 جنيهًا سعر الكيلو حاليًا بأغلب الأسواق

خالفت أسعار البصل توقعات الحكومة واستمرت فى الارتفاع مع بداية الأسبوع الجارى بقيم تراوحت بين 5 و6 جنيهات فى الكيلو، بسبب نقص المعروض محليًا.

وجاء ذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء قبل أيام باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل لضبط الأسواق وتوفير السلع.

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قال مرقس ميلاد، صاحب مزارع خضروات وفاكهة، إن ارتفاع سعر كيلو البصل إلى 45 جنيهاً عقب صدور قرار الحكومة بحظر التصدير يرجع إلى انخفاض المعروض بالأسواق وأغلب الإنتاج القديم بالمخازن حاليًا تحسبًا لأى انفراجه تصديرية.

((أبوصدام)): 250 ألف فدان مساحة مزروعة بالبصل الموسم الجارى

أشار إلى أن وقف تصدير البصل يؤثر على المصدرين بشكل سلبى لتوجه الدول المستوردة من مصر لاستيراد البصل من دول أخرى مثل الصين، بالتالى قد يتراجع تصنيف صادرات مصر من هذا المنتج.

وقرر مجلس الوزراء وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر اعتباراً من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023 ومدها إلى شهر مارس المقبل.

قال أحمد أبوالنور، مزارع بصل، إنه من المتوقع أن يهبط سعر كيلو البصل مع حصد المحصول الجديد فى مارس المقبل ليتراوح بين 7 و10 جنيهات فى حال استمرار إغلاق باب التصدير.

أضاف لـ((البورصة))، أن وقف تصدير البصل الموسم الماضى سيؤدى إلى تراجع المساحات المزروعة لأكثر من 40% عن الموسم الذى يليه.

أوضح، أن المزرعة تنتج بين 120 و150 طناً سنويًا من البصل بداية من شهر مارس وحتى يونيو، وبداية من مطلع يناير المقبل يوجد تعاقدات تصديرية للمحصول الجديد.

وأشار إلى أن فتح باب تصدير البصل هو الحل الوحيد لعودة المزارعين لزراعة نفس الكميات فى السنوات الماضية وتوزيعها بين السوق المحلى والتصديرى.

توقعات بتراجع الأسعار إلى 7 جنيهات مع بداية جنى المحصول الجديد

ووفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن صادرات مصر من البصل الطازج صعدت بنسبة 95.9% خلال النصف الأول من عام 2023 ليسجل 129.3 مليون دولار مقابل 66 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة البصل بدأت نتيجة انخفاض نسب المساحات المنزرعة بين 40% و50% فى الوجه البحرى وبنسبة 60% فى الوجه القبلى.

قال محمد محمود، صاحب محطة لتعبئة البصل، إن اختفاء الرقابة على الأسواق سبب إضافى لوصول سعر الكيلو إلى 45 جنيهاً نتيجة احتكار التجار للكميات الموجودة فى المخزون.

أضاف لـ((البورصة))، أن وجود رقابة على المزارعين والتجار يساعد على عدم الوصول أسعار كيلو البصل إلى 45 جنيهاً مرة أخرى.

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الموسم القادم الذى تمت زراعته يصل لأكثر من 250 ألف فدان مما يعنى وجود وفرة فى البصل وبالتالى سينخفض سعره بين 5 و10 جنيهات عند موسم الحصاد.

كتبت ـ تقى أيمن

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