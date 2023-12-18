((البصل)) يخالف توجهات الحكومة ويواصل رحلة الصعود

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((مرقس)): 45 جنيهًا سعر الكيلو حاليًا بأغلب الأسواق
خالفت أسعار البصل توقعات الحكومة واستمرت فى الارتفاع مع بداية الأسبوع الجارى بقيم تراوحت بين 5 و6 جنيهات فى الكيلو، بسبب نقص المعروض محليًا.
وجاء ذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء قبل أيام باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل لضبط الأسواق وتوفير السلع.
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قال مرقس ميلاد، صاحب مزارع خضروات وفاكهة، إن ارتفاع سعر كيلو البصل إلى 45 جنيهاً عقب صدور قرار الحكومة بحظر التصدير يرجع إلى انخفاض المعروض بالأسواق وأغلب الإنتاج القديم بالمخازن حاليًا تحسبًا لأى انفراجه تصديرية. ((أبوصدام)): 250 ألف فدان مساحة مزروعة بالبصل الموسم الجارى
أشار إلى أن وقف تصدير البصل يؤثر على المصدرين بشكل سلبى لتوجه الدول المستوردة من مصر لاستيراد البصل من دول أخرى مثل الصين، بالتالى قد يتراجع تصنيف صادرات مصر من هذا المنتج.
وقرر مجلس الوزراء وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر اعتباراً من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023 ومدها إلى شهر مارس المقبل.
قال أحمد أبوالنور، مزارع بصل، إنه من المتوقع أن يهبط سعر كيلو البصل مع حصد المحصول الجديد فى مارس المقبل ليتراوح بين 7 و10 جنيهات فى حال استمرار إغلاق باب التصدير.
أضاف لـ((البورصة))، أن وقف تصدير البصل الموسم الماضى سيؤدى إلى تراجع المساحات المزروعة لأكثر من 40% عن الموسم الذى يليه.
أوضح، أن المزرعة تنتج بين 120 و150 طناً سنويًا من البصل بداية من شهر مارس وحتى يونيو، وبداية من مطلع يناير المقبل يوجد تعاقدات تصديرية للمحصول الجديد.
وأشار إلى أن فتح باب تصدير البصل هو الحل الوحيد لعودة المزارعين لزراعة نفس الكميات فى السنوات الماضية وتوزيعها بين السوق المحلى والتصديرى. توقعات بتراجع الأسعار إلى 7 جنيهات مع بداية جنى المحصول الجديد
ووفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن صادرات مصر من البصل الطازج صعدت بنسبة 95.9% خلال النصف الأول من عام 2023 ليسجل 129.3 مليون دولار مقابل 66 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة البصل بدأت نتيجة انخفاض نسب المساحات المنزرعة بين 40% و50% فى الوجه البحرى وبنسبة 60% فى الوجه القبلى.
قال محمد محمود، صاحب محطة لتعبئة البصل، إن اختفاء الرقابة على الأسواق سبب إضافى لوصول سعر الكيلو إلى 45 جنيهاً نتيجة احتكار التجار للكميات الموجودة فى المخزون.
أضاف لـ((البورصة))، أن وجود رقابة على المزارعين والتجار يساعد على عدم الوصول أسعار كيلو البصل إلى 45 جنيهاً مرة أخرى.
قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الموسم القادم الذى تمت زراعته يصل لأكثر من 250 ألف فدان مما يعنى وجود وفرة فى البصل وبالتالى سينخفض سعره بين 5 و10 جنيهات عند موسم الحصاد.
كتبت ـ تقى أيمن
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