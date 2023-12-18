الحكومة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) قرر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تمديد قرار حظر تصدير السكر بأنواعه، لمدة 3 أشهر أخرى، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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وكانت الحكومة قد قررت حظر تصدير السكر في شهر مارس 2023، وفي شهر يونيو الماضي مددت الحكومة الحظر لمدة 3 أشهر إضافية.

وتراجعت أسعار السكر فى الأسواق المحلية بقيمة 5 آلاف جنيه للطن على مدار الأسبوع الجارى، فيما تستمر وزارة التموين فى طرح مناقصات استيراد السكر من الخارج للسيطرة على الأسعار.