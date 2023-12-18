الحكومة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قرر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تمديد قرار حظر تصدير السكر بأنواعه، لمدة 3 أشهر أخرى، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.
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وكانت الحكومة قد قررت حظر تصدير السكر في شهر مارس 2023، وفي شهر يونيو الماضي مددت الحكومة الحظر لمدة 3 أشهر إضافية.
وتراجعت أسعار السكر فى الأسواق المحلية بقيمة 5 آلاف جنيه للطن على مدار الأسبوع الجارى، فيما تستمر وزارة التموين فى طرح مناقصات استيراد السكر من الخارج للسيطرة على الأسعار.
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