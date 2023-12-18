Monday, 18 December 2023 11:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر

12/18/2023 1:26:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قرر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تمديد قرار حظر تصدير السكر بأنواعه، لمدة 3 أشهر أخرى، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوياتها منذ يناير 2022 2 مليار جنيه مبيعات“كايرو ثرى إيه للدواجن” خلال 11 شهرًا ارتفاع الأسهم الأمريكية وداو جونز يواصل مكاسبه بعد تحقيق إغلاق قياسي

وكانت الحكومة قد قررت حظر تصدير السكر في شهر مارس 2023، وفي شهر يونيو الماضي مددت الحكومة الحظر لمدة 3 أشهر إضافية.

وتراجعت أسعار السكر فى الأسواق المحلية بقيمة 5 آلاف جنيه للطن على مدار الأسبوع الجارى، فيما تستمر وزارة التموين فى طرح مناقصات استيراد السكر من الخارج للسيطرة على الأسعار.

MENAFN18122023000202011048ID1107614450

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث