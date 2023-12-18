سيمنز توسع أعمالها في التكنولوجيات المتقدمة بمصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، وشركة سيمنز المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية.

وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي لتوسيع أعمال البحث والتطوير في التكنولوجيات المتقدمة بمركز الشركة في مصر.

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وأشاد مدبولي، بكفاءة البنية التحتية الموجودة لدى مقر الشركة في مصر، داعيًا الشركة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في السوق المصرية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية لديها طموح لا حدود له تجاه توطين وتطوير هذه الصناعة.

وردا على ذلك، أكد مايك إيلو، نائب الرئيس التفيذي لشركة سيمنز، أن الشركة مهتمة بالسوق المصرية ولديها خطط طموحة للعمل به خلال الفترة المقبلة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم اللوجستي اللازم لشركة سيمنز لتوسيع عملياتها في مصر لاسيما المتعلقة بهندسة البرمجيات والبحوث والتطوير وتصميم الإلكترونيات، حيث يهدف التعاون بين الطرفين إلى تعزيز جهود الابتكار والتميز التكنولوجي في مجالات تصميم الإلكترونيات في مصر، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري في هذه المجالات.

وقال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”:“إن الشراكة مع“سيمنز” تُسهم في نمو الصادرات الرقمية لمصر في مجال تصميم الإلكترونيات، وتعمل على تعزيز المقومات التنافسية لمصر كمقصد جاذب للشركات العالمية في مجال تطوير التكنولوجيات المتقدمة وخدمات القيمة المضافة”.

وتهدف الشراكة بين“إيتيدا” و”سيمنز” إلى تشجيع التعاون المشترك في بناء قدرات الكفاءات والخبرات المحلية من خلال التدريب على أحدث تكنولوجيات التصميم الإلكتروني وخلق فرص عمل تتماشى مع خطط التوسع للشركة في مصر، وكذا تأهيل وبناء الكوادر الهندسية المتخصصة، والتعاون في تمكين الشركات الناشئة في مجال تصميم الإلكترونيات.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم مع سيمنز

وأضاف الظاهر:“ستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتنسيق الجهود من أجل الوصول إلى الكفاءات المُدربة من المهندسين المصريين، وكذلك مساعدة الشركة للاستفادة من الخدمات المتاحة لتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر، والتي تستهدف من خلالها الحكومة تعزيز مكانة مصر كواجهة رائدة لصناعة الالكترونيات والابتكار في الخدمات الرقمية”.

وبدوره، قال مايك إيلو، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إن مذكرة التفاهم تسلط الضوء على العديد من النقاط المهمة والتي تتضمن النجاحات التي حققتها الشركة في مصر على مدار 28 عامًا كشركة رائدة في قيادة وتطوير تكنولوجيا تصميم أشباه الموصلات والإلكترونيات المتقدمة في مصر.

وأكد أن الشركة تعتزم دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المحلية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر والترويج لها كمركز للتكنولوجيا في المنطقة.