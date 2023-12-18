سيمنز توسع أعمالها في التكنولوجيات المتقدمة بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) رئيس الوزراء يدعو“سيمنز” للتوسع في مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، وشركة سيمنز المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية.
وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي لتوسيع أعمال البحث والتطوير في التكنولوجيات المتقدمة بمركز الشركة في مصر.
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وأشاد مدبولي، بكفاءة البنية التحتية الموجودة لدى مقر الشركة في مصر، داعيًا الشركة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في السوق المصرية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية لديها طموح لا حدود له تجاه توطين وتطوير هذه الصناعة.
وردا على ذلك، أكد مايك إيلو، نائب الرئيس التفيذي لشركة سيمنز، أن الشركة مهتمة بالسوق المصرية ولديها خطط طموحة للعمل به خلال الفترة المقبلة. اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يتفقد شركة“سيمنز” المتخصصة فى تطوير برمجيات الصناعات الرقمية
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم اللوجستي اللازم لشركة سيمنز لتوسيع عملياتها في مصر لاسيما المتعلقة بهندسة البرمجيات والبحوث والتطوير وتصميم الإلكترونيات، حيث يهدف التعاون بين الطرفين إلى تعزيز جهود الابتكار والتميز التكنولوجي في مجالات تصميم الإلكترونيات في مصر، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري في هذه المجالات. شراكة إيتيدا وسيمنز تساهم في نمو الصادرات الرقيمة
وقال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”:“إن الشراكة مع“سيمنز” تُسهم في نمو الصادرات الرقمية لمصر في مجال تصميم الإلكترونيات، وتعمل على تعزيز المقومات التنافسية لمصر كمقصد جاذب للشركات العالمية في مجال تطوير التكنولوجيات المتقدمة وخدمات القيمة المضافة”.
وتهدف الشراكة بين“إيتيدا” و”سيمنز” إلى تشجيع التعاون المشترك في بناء قدرات الكفاءات والخبرات المحلية من خلال التدريب على أحدث تكنولوجيات التصميم الإلكتروني وخلق فرص عمل تتماشى مع خطط التوسع للشركة في مصر، وكذا تأهيل وبناء الكوادر الهندسية المتخصصة، والتعاون في تمكين الشركات الناشئة في مجال تصميم الإلكترونيات.
مراسم توقيع مذكرة التفاهم مع سيمنز
وأضاف الظاهر:“ستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتنسيق الجهود من أجل الوصول إلى الكفاءات المُدربة من المهندسين المصريين، وكذلك مساعدة الشركة للاستفادة من الخدمات المتاحة لتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر، والتي تستهدف من خلالها الحكومة تعزيز مكانة مصر كواجهة رائدة لصناعة الالكترونيات والابتكار في الخدمات الرقمية”.
وبدوره، قال مايك إيلو، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إن مذكرة التفاهم تسلط الضوء على العديد من النقاط المهمة والتي تتضمن النجاحات التي حققتها الشركة في مصر على مدار 28 عامًا كشركة رائدة في قيادة وتطوير تكنولوجيا تصميم أشباه الموصلات والإلكترونيات المتقدمة في مصر.
وأكد أن الشركة تعتزم دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المحلية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر والترويج لها كمركز للتكنولوجيا في المنطقة.
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