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الحكومة تمنح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم فى تشييد وإعمار مصر

12/18/2023 1:26:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه“وسام البنَّاء العظيم”، ليتم منحه لكل من ساهم فى تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور.

وقال مجلس الوزراء، إن ذلك تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم، إيماناً من جانب الدولة بأهمية الدور الذى قاموا به فى إنجاز المشروعات القومية.

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وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.

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