الحكومة تمنح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم فى تشييد وإعمار مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه“وسام البنَّاء العظيم”، ليتم منحه لكل من ساهم فى تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور.
وقال مجلس الوزراء، إن ذلك تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم، إيماناً من جانب الدولة بأهمية الدور الذى قاموا به فى إنجاز المشروعات القومية.
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وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.
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