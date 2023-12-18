تيسيرات جديدة من المجتمعات العمرانية للمستثمرين

MENAFN - Al-Borsa News) أحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، بجلسته رقم 181 المنعقدة بتاريخ 13 يوليو 2023 بالموافقة على منح بعض التيسيرات والتعديلات التى يتم التعامل بها فيما يخص الأراضى الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، تشجيعاً للاستثمار فى هذا القطاع، وذلك وفقاً لضوابط وشروط تضمنت أخذ موافقة مجلس الوزراء.

وشملت التيسيرات عدم استحقاق أية علاوات للتخديم الخارجى أو التخديم للخارج، لأنشطة الفنادق والجامعات، حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، وكذا السماح للمُطور الصناعى بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالى مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من إجمالى أرض المشروع.

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وحدد القرار الضوابط والشروط الواجب الالتزام بها لمنح تلك التيسيرات، وتشمل سلامة كامل موقف قطع الأراضى، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، وكذا التنازل عن أى دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص المطلوبة.