تيسيرات جديدة من المجتمعات العمرانية للمستثمرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، بجلسته رقم 181 المنعقدة بتاريخ 13 يوليو 2023 بالموافقة على منح بعض التيسيرات والتعديلات التى يتم التعامل بها فيما يخص الأراضى الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، تشجيعاً للاستثمار فى هذا القطاع، وذلك وفقاً لضوابط وشروط تضمنت أخذ موافقة مجلس الوزراء.
وشملت التيسيرات عدم استحقاق أية علاوات للتخديم الخارجى أو التخديم للخارج، لأنشطة الفنادق والجامعات، حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، وكذا السماح للمُطور الصناعى بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالى مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من إجمالى أرض المشروع.
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وحدد القرار الضوابط والشروط الواجب الالتزام بها لمنح تلك التيسيرات، وتشمل سلامة كامل موقف قطع الأراضى، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، وكذا التنازل عن أى دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص المطلوبة.
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