عبد الحميد: زيادة نسب إنجاز عمارات المشروع الأخضر بالمدن الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وجهت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مسئولي مشروع الإسكان الأخضر بالتنبيه على الشركات العاملة بالمواقع ضرورة زيادة نسب الإنجاز بعمارات المشروع بالمدن الجديدة، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات المطلوبة.
جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمشروع الإسكان الأخضر الجاري تنفيذه ضمن مبادرة“سكن كل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة، بهدف متابعة الأعمال الجارية بالمشروع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.
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اطلعت على عرض عن الموقف التنفيذي، ونسب الإنجاز لمشروع الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة، كما تم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الأخضر بباقي المدن الأخرى من خلال نواب رؤساء أجهزة المدن الأخرى المشاركين بالزيارة.
وانتقلت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى منطقة مشروع الإسكان الأخضر، لتفقد الأعمال على أرض الواقع، لافتةً إلى أن المشروع يأتي استكمالاً لتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة ضمن مدن الجيل الرابع التي تراعي معايير الاستدامة.
وأوضح المهندس عمار مندور جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه جارٍ حالياً إنشاء 9000 وحدة سكنية بـ402 عمارة بمشروع الإسكان الأخضر بالمدينة، ويشارك في التنفيذ أكثر من 50 شركة مقاولات متخصصة في هذا المجال، تحت إشراف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وأشار إلى أنه تم عمل مسارات خضراء مستدامة، ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقي للاستفادة من ظلال الأشجار، واستخدام تربة موفرة في استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة، ومسارات للدراجات بطول حوالي أكثر من 5 كم بمختلف المناطق.
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