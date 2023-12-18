عبد الحميد: زيادة نسب إنجاز عمارات المشروع الأخضر بالمدن الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) وجهت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مسئولي مشروع الإسكان الأخضر بالتنبيه على الشركات العاملة بالمواقع ضرورة زيادة نسب الإنجاز بعمارات المشروع بالمدن الجديدة، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات المطلوبة.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمشروع الإسكان الأخضر الجاري تنفيذه ضمن مبادرة“سكن كل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة، بهدف متابعة الأعمال الجارية بالمشروع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.

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اطلعت على عرض عن الموقف التنفيذي، ونسب الإنجاز لمشروع الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة، كما تم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الأخضر بباقي المدن الأخرى من خلال نواب رؤساء أجهزة المدن الأخرى المشاركين بالزيارة.

وانتقلت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى منطقة مشروع الإسكان الأخضر، لتفقد الأعمال على أرض الواقع، لافتةً إلى أن المشروع يأتي استكمالاً لتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة ضمن مدن الجيل الرابع التي تراعي معايير الاستدامة.

وأوضح المهندس عمار مندور جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه جارٍ حالياً إنشاء 9000 وحدة سكنية بـ402 عمارة بمشروع الإسكان الأخضر بالمدينة، ويشارك في التنفيذ أكثر من 50 شركة مقاولات متخصصة في هذا المجال، تحت إشراف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وأشار إلى أنه تم عمل مسارات خضراء مستدامة، ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقي للاستفادة من ظلال الأشجار، واستخدام تربة موفرة في استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة، ومسارات للدراجات بطول حوالي أكثر من 5 كم بمختلف المناطق.