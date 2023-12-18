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ارتفاع الأسهم الأمريكية وداو جونز يواصل مكاسبه بعد تحقيق إغلاق قياسي

12/18/2023 1:26:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة وزير البترول يبحث تقدم أعمال تحسين الزيت الخام فى الصحراء الغربية “بي بي” تعلق نقل شحناتها عبر البحر الأحمر الاتحاد الأوروبي يعتزم التحقيق مع“إكس” بموجب القانون الرقمي الجديد

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الخميس، حيث يواصل المستثمرون تقييم اللهجة التي تبناها الفيدرالي في أعقاب اجتماعه أمس والذي شهد تثبيت الفائدة.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.30% إلى 37192 نقطة، بعدما أغلق بالأمس عند أعلى مستوى له على الإطلاق.

فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.55% إلى 4731 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.60% إلى 14821 نقطة.

وجاءت مكاسب الأسهم الأمريكية اليوم مدفوعة أيضًا بتراجع عوائد سندات الحكومة، حيث هبط العائد على الديون مستحقة السداد بعد 10 سنوات دون 4% لأول مرة منذ أغسطس.

بالأمس، ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القياسية في اجتماعه الأخير لهذا العام، عند النطاق 5.25% و5.50% – أعلى مستوى منذ 22 عامًا – وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وألمح صناع السياسة إلى خفض الفائدة في العام المقبل بنحو 75 نقطة أساس، وهو ما اعتبرته الأسواق إشارة على تخفيف أقوى من المتوقع للسياسة ونهاية لدورة التشديد التي بدأت في مارس 2022.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614445

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