ارتفاع الأسهم الأمريكية وداو جونز يواصل مكاسبه بعد تحقيق إغلاق قياسي

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الخميس، حيث يواصل المستثمرون تقييم اللهجة التي تبناها الفيدرالي في أعقاب اجتماعه أمس والذي شهد تثبيت الفائدة.
وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.30% إلى 37192 نقطة، بعدما أغلق بالأمس عند أعلى مستوى له على الإطلاق.
فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.55% إلى 4731 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.60% إلى 14821 نقطة.
وجاءت مكاسب الأسهم الأمريكية اليوم مدفوعة أيضًا بتراجع عوائد سندات الحكومة، حيث هبط العائد على الديون مستحقة السداد بعد 10 سنوات دون 4% لأول مرة منذ أغسطس.
بالأمس، ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القياسية في اجتماعه الأخير لهذا العام، عند النطاق 5.25% و5.50% – أعلى مستوى منذ 22 عامًا – وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وألمح صناع السياسة إلى خفض الفائدة في العام المقبل بنحو 75 نقطة أساس، وهو ما اعتبرته الأسواق إشارة على تخفيف أقوى من المتوقع للسياسة ونهاية لدورة التشديد التي بدأت في مارس 2022.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614445
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