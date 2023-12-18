لاجارد: صناع السياسة لم يناقشوا تخفيض أسعار الفائدة حتى الآن جريدة البورصة

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حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من الشعور بالرضا فيما يتعلق بصياغة السياسات النقدية في أعقاب الانخفاض الأخير لمعدل التضخم، في تلميح إلى أن رهان المستثمرين على خفض الفائدة قريبًا قد يكون في غير محله.
وقالت“كريستين لاجارد” في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بعد تثبيت البنك المركزي الأوروبي الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي:“علينا ألا نخفف من حذرنا أبدًا، ولم نناقش تخفيض أسعار الفائدة”.
وأشارت إلى وجود مخاطر صعودية مستمرة على أسعار المستهلكين، مشيرة إلى ربحية الشركات والمفاوضات الجارية بشأن الأجور كأسباب محتملة، مضيفة أن الضغوط المتعلقة بالرواتب“لا تتراجع”.
في بيان السياسة الصادر اليوم، حذف البنك المركزي الأوروبي عبارة تقول إن“التضخم من المتوقع أن يظل مرتفعًا للغاية لفترة طويلة جدًا”، واستبدلها بأنه“سينخفض تدريجيًا على مدار العام المقبل”.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614444
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