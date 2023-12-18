لاجارد: صناع السياسة لم يناقشوا تخفيض أسعار الفائدة حتى الآن جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يرتفع 47 دولارًا عند الإغلاق مع تراجع الدولار وعوائد السندات السعودية والبنك الدولي يبحثان الشراكة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي اختيار دولة الإمارات لرئاسة مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من الشعور بالرضا فيما يتعلق بصياغة السياسات النقدية في أعقاب الانخفاض الأخير لمعدل التضخم، في تلميح إلى أن رهان المستثمرين على خفض الفائدة قريبًا قد يكون في غير محله.

وقالت“كريستين لاجارد” في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بعد تثبيت البنك المركزي الأوروبي الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي:“علينا ألا نخفف من حذرنا أبدًا، ولم نناقش تخفيض أسعار الفائدة”.

وأشارت إلى وجود مخاطر صعودية مستمرة على أسعار المستهلكين، مشيرة إلى ربحية الشركات والمفاوضات الجارية بشأن الأجور كأسباب محتملة، مضيفة أن الضغوط المتعلقة بالرواتب“لا تتراجع”.

في بيان السياسة الصادر اليوم، حذف البنك المركزي الأوروبي عبارة تقول إن“التضخم من المتوقع أن يظل مرتفعًا للغاية لفترة طويلة جدًا”، واستبدلها بأنه“سينخفض تدريجيًا على مدار العام المقبل”.

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