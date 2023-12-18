300 مليون دولار قرضًا من البنك الإفريقي للتنمية لدعم الطاقة في جنوب إفريقيا جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق البنك الإفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار لجنوب إفريقيا لتنفيذ برنامجها في مجال الطاقة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأوضح بيان صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن التمويل الذي تم إعداده بالتعاون مع شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الدولي وبنك التنمية الألماني، يعمل على تعزيز تحول الطاقة في جنوب إفريقيا.
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وتوقع البنك أن يحفز التمويل النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية لاستعادة أمن الطاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سوق الكهرباء وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمرفق الطاقة الأساسي في البلاد، بما يتماشى مع خطة عمل الطاقة في جنوب إفريقيا وخطة الاستثمار العادلة للتحول في الطاقة 2023-2027.
من جانبها، أكدت ليلى المقدم، المدير العام لمنطقة الجنوب الإفريقي على أهمية القرض طويل الأجل والذي يقدمه البنك لقطاع الطاقة في جنوب إفريقيا لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين ثقة الأعمال، حيث تستحوذ الطاقة على الحصة الأكبر من محفظة البنك بنسبة 43.4%.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614443
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