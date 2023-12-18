300 مليون دولار قرضًا من البنك الإفريقي للتنمية لدعم الطاقة في جنوب إفريقيا جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق البنك الإفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار لجنوب إفريقيا لتنفيذ برنامجها في مجال الطاقة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وأوضح بيان صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن التمويل الذي تم إعداده بالتعاون مع شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الدولي وبنك التنمية الألماني، يعمل على تعزيز تحول الطاقة في جنوب إفريقيا.

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وتوقع البنك أن يحفز التمويل النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية لاستعادة أمن الطاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سوق الكهرباء وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمرفق الطاقة الأساسي في البلاد، بما يتماشى مع خطة عمل الطاقة في جنوب إفريقيا وخطة الاستثمار العادلة للتحول في الطاقة 2023-2027.

من جانبها، أكدت ليلى المقدم، المدير العام لمنطقة الجنوب الإفريقي على أهمية القرض طويل الأجل والذي يقدمه البنك لقطاع الطاقة في جنوب إفريقيا لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين ثقة الأعمال، حيث تستحوذ الطاقة على الحصة الأكبر من محفظة البنك بنسبة 43.4%.

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