دبي: 2.9 مليار درهم التصرفات العقارية اليوم

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.9 مليار درهم.

وشهدت الدائرة وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية تسجيل 622 مبايعة بقيمة 2.64 مليار درهم منها 87 مبايعة للأراضي بقيمة 919.47 مليون درهم و535 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.72 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40.86 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 40.7 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 34.14 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 18.73 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 718.62 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 3.86 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 500 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29.55 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 29.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 110.16 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 163.07 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 206.6 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 67.65 مليون درهم و99 رهن فلل وشقق بقيمة 138.96 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 7 بقيمة 32.57 مليون درهم، فيما شهدت الهبات تسجيل 45 هبة بقيمة 68.64 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 13.19 مليون درهم.

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