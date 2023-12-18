سوق أبوظبي للأوراق المالية يوقع اتفاقية تعاون مع بورصة آسيا الوسطى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية مع بورصة جمهورية طاجيكستان (بورصة آسيا الوسطى)، مما يمهد الطريق أمام انضمام البورصة إلى منصة“تبادل”.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنه من المقرر أن تنضم البورصة رسميًا إلى المنصة في وقت لاحق من العام المقبل. وبمجرد انضمامها، سوف يتمكن المستثمرون من التداول مباشرة في كلا السوقين من خلال الوسطاء المرخصين. وفي إطار هذه الاتفاقية، تصبح بورصة آسيا الوسطى العضو الخامس الذي يوقع للانضمام إلى منصة تبادل والتي تعد أول مركز للتداول الرقمي في المنطقة، وهي قائمة على آلية الوصول المتبادل للأسواق.

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وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة تبادل في يوليو 2022 لتوفير شبكة للتداول في الأسواق المالية الأعضاء، مما يوفر المزيد من الفرص للمستثمرين لتنمية وتنويع محافظهم، مع ضمان تقديم تجربة تداول أكثر سلاسة وفعالية.

ومع انضمام بورصة آسيا الوسطى إلى منصة تبادل الرقمية، إضافة إلى الأعضاء الآخرين وهم بورصة البحرين وسوق مسقط للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية، سيتم توسيع نطاق وقدرات المنصة بشكل أكبر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: تعكس شراكتنا مع بورصة آسيا الوسطى التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتعزيز التكامل بين الأسواق العالمية وترسيخ شراكات استراتيجية قائمة على المنفعة المتبادلة لدعم نمو الأسواق المالية. مثل جميع المشاركين في السوق المحلية والإقليمية، نتطلع إلى تفعيل مشاركة البورصة على منصة تبادل في عام 2024. وباعتباره مركزًا جاذبًا للاستثمارات، يسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية جاهدًا لتوفير المزيد من فرص التداول المبتكرة وتعزيز الاتصال خلال شراكاته مع الأسواق المالية الرائدة من جميع أنحاء العالم.

من جانبها، قالت أوميدا راكمانوفا، الرئيس التنفيذي لبورصة آسيا الوسطى: يسعدنا أن تكون هذه الاتفاقية بين سوقينا الماليين بمثابة جسر موثوق بين أسواقنا المالية. ونظرًا للمصداقية والمستوى العالي من التطور الذي يتمتع به سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة تبادل، نود استكشاف الفرص المتعلقة بتقنيات التداول المبتكرة والمعاملات عبر الحدود وتعزيز التعاون في حلول ما بعد التداول. ومن خلال هذه الفرصة، نود أن ندعو المستثمرين للاستثمار في الصناعات سريعة النمو في طاجيكستان.

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