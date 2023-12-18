سوق أبوظبي للأوراق المالية يوقع اتفاقية تعاون مع بورصة آسيا الوسطى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية مع بورصة جمهورية طاجيكستان (بورصة آسيا الوسطى)، مما يمهد الطريق أمام انضمام البورصة إلى منصة“تبادل”.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنه من المقرر أن تنضم البورصة رسميًا إلى المنصة في وقت لاحق من العام المقبل. وبمجرد انضمامها، سوف يتمكن المستثمرون من التداول مباشرة في كلا السوقين من خلال الوسطاء المرخصين. وفي إطار هذه الاتفاقية، تصبح بورصة آسيا الوسطى العضو الخامس الذي يوقع للانضمام إلى منصة تبادل والتي تعد أول مركز للتداول الرقمي في المنطقة، وهي قائمة على آلية الوصول المتبادل للأسواق.
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وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة تبادل في يوليو 2022 لتوفير شبكة للتداول في الأسواق المالية الأعضاء، مما يوفر المزيد من الفرص للمستثمرين لتنمية وتنويع محافظهم، مع ضمان تقديم تجربة تداول أكثر سلاسة وفعالية.
ومع انضمام بورصة آسيا الوسطى إلى منصة تبادل الرقمية، إضافة إلى الأعضاء الآخرين وهم بورصة البحرين وسوق مسقط للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية، سيتم توسيع نطاق وقدرات المنصة بشكل أكبر على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: تعكس شراكتنا مع بورصة آسيا الوسطى التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتعزيز التكامل بين الأسواق العالمية وترسيخ شراكات استراتيجية قائمة على المنفعة المتبادلة لدعم نمو الأسواق المالية. مثل جميع المشاركين في السوق المحلية والإقليمية، نتطلع إلى تفعيل مشاركة البورصة على منصة تبادل في عام 2024. وباعتباره مركزًا جاذبًا للاستثمارات، يسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية جاهدًا لتوفير المزيد من فرص التداول المبتكرة وتعزيز الاتصال خلال شراكاته مع الأسواق المالية الرائدة من جميع أنحاء العالم.
من جانبها، قالت أوميدا راكمانوفا، الرئيس التنفيذي لبورصة آسيا الوسطى: يسعدنا أن تكون هذه الاتفاقية بين سوقينا الماليين بمثابة جسر موثوق بين أسواقنا المالية. ونظرًا للمصداقية والمستوى العالي من التطور الذي يتمتع به سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة تبادل، نود استكشاف الفرص المتعلقة بتقنيات التداول المبتكرة والمعاملات عبر الحدود وتعزيز التعاون في حلول ما بعد التداول. ومن خلال هذه الفرصة، نود أن ندعو المستثمرين للاستثمار في الصناعات سريعة النمو في طاجيكستان.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614441
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