قرض إفريقي - صيني لكوت ديفوار بقيمة 165 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك الأفريقي للتنمية، عن توجيه قرضين لكوت ديفوار، أحدهما بقيمة 120 مليون يورو والثاني بقيمة 45 مليون يورو من صندوق الأفريقي للنمو المشترك مع بنك الشعب الصيني.
وأوضح بيان صادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن التمويل يهدف إلى تنفيذ برنامج التنوع الصناعي ودعم القدرة التنافسية والتشغيل، في إطار خطة التنمية الوطنية 2021-2025 لكوت ديفوار.
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وأشار البيان إلى أن التمويل يهدف إلى دعم الإصلاحات والاستثمارات في الأصول العامة اللازمة لتطوير القطاع الخاص وإزالة مخاطر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة وتعزيز التحول الأخضر في القطاع الصناعي، ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وصادراتها، وخلق فرص العمل.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614440
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