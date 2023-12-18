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قرض إفريقي - صيني لكوت ديفوار بقيمة 165 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد

12/18/2023 1:26:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك الأفريقي للتنمية، عن توجيه قرضين لكوت ديفوار، أحدهما بقيمة 120 مليون يورو والثاني بقيمة 45 مليون يورو من صندوق الأفريقي للنمو المشترك مع بنك الشعب الصيني.

وأوضح بيان صادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن التمويل يهدف إلى تنفيذ برنامج التنوع الصناعي ودعم القدرة التنافسية والتشغيل، في إطار خطة التنمية الوطنية 2021-2025 لكوت ديفوار.

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وأشار البيان إلى أن التمويل يهدف إلى دعم الإصلاحات والاستثمارات في الأصول العامة اللازمة لتطوير القطاع الخاص وإزالة مخاطر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة وتعزيز التحول الأخضر في القطاع الصناعي، ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وصادراتها، وخلق فرص العمل.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614440

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